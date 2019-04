La prognosi in caso di infiammazione al tendine rotuleo varia in relazione alla gravità dello stato infiammatorio e alla tempestività delle cure.

In linea generale, per il recupero da un'infiammazione al tendine rotuleo di entità lieve-moderata (maggioranza dei casi), possono occorrere da 1 a 3 settimane; per il recupero da un'infiammazione al tendine rotuleo che ha richiesto la chirurgia, invece, possono servire fino a 6-8 mesi.