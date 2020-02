Generalità

L'infiammazione del nervo sciatico è la condizione medica contraddistinta da un peculiare dolore lungo l'arto inferiore, esattamente dove transita il nervo sciatico.

Shutterstock Infiammazione del Nervo Sciatico

Maggiormente conosciuta come "sciatalgia" o "sciatica", l'infiammazione del nervo sciatico è, in genere, il frutto della compressione dello stesso nervo sciatico o dei nervi spinali da cui il nervo sciatico trae origine.

Per la diagnosi di infiammazione del nervo sciatico sono sufficienti, quasi sempre, l'esame obiettivo e l'anamnesi; per il riconoscimento delle cause scatenanti la suddetta condizione, invece, servono test strumentali, come la risonanza magnetica e l'elettromiografia.

Il trattamento dell'infiammazione del nervo sciatico varia in base alla gravità della sintomatologia e alla severità del fattore causale.

Anatomia del Nervo Sciatico: un breve ripasso

Elemento anatomico pari, il nervo sciatico (o nervo ischiatico) è il più grande e il più lungo nervo del corpo umano; esso, infatti, ha origine nella parte inferiore della schiena e percorre tutto arto inferiore (passa per il gluteo e dietro la coscia e il ginocchio, e si distribuisce davanti e posteriormente alla gamba), fino ad arrivare al piede (dove si ripartisce tra dorso e pianta).

Derivazione degli ultimi due nervi spinali lombari (L4 ed L5) e dei primi tre nervi spinali sacrali (S1, S2 ed S3), il nervo sciatico è una struttura nervosa molto importante per la sensibilità e la motilità dell'arto inferiore, gamba in particolare.