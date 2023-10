Indometacina: a cosa serve e quando prenderla?

A cosa serve l'Indometacina? L'indometacina è indicata per il trattamento di: Dolore dovuto a infiammazioni dall'apparato muscoloscheletrico (somministrazione endovenosa);

Patologie infiammatorie e non infiammatorie dell'apparato muscoloscheletrico (somministrazione orale e rettale), quali: Artrite reumatoide; Artrosi; Gotta.

Stati infiammatori, non necessariamente dolorosi e non causati da infezioni, del segmento anteriore dell'occhio, ossia della parte esterna dell'occhio (somministrazione oculare).

Avvertenze e precauzioni Cosa bisogna sapere prima di prendere l'Indometacina? Prima di iniziare il trattamento con indometacina, è necessario informare il medico se si soffre - o si è sofferto in passato - di qualsivoglia disturbo o malattia, fra cui ricordiamo: Predisposizione al sanguinamento (incluso il caso in cui si stiano assumendo farmaci che possono predisporre al sanguinamento);

Asma;

Problemi o patologie gastrointestinali di qualsiasi tipo;

Colite ulcerosa;

Morbo di Crohn;

Patologie epatiche, renali e/o cardiache (inclusa l'insufficienza cardiaca congestizia);

Ipertensione;

Ictus;

Disturbi, patologie o infezioni oculari, così come recenti interventi chirurgici agli occhi (per la somministrazione oculare);

Diabete mellito;

Artrite reumatoide;

Infezioni in corso (l'indometacina può nasconderne i segni);

Ecc. Durante il trattamento a base di indometacina in qualsiasi sua forma farmaceutica e attraverso qualsiasi via di somministrazione, invece, il medico va immediatamente informato e il trattamento subito interrotto qualora compaiano sintomi di reazioni allergiche. Allo stesso tempo, il medico deve essere informato nel caso in cui compaiano effetti collaterali di qualsiasi tipo. Per quel che riguarda la somministrazione oculare , è bene ricordare che quando si utilizza il collirio a base di indometacina, è necessario evitare l'uso delle lenti a contatto. Infine, si segnala che i pazienti anziani si trovano ad essere esposti ad un maggior rischio di sviluppare effetti indesiderati, soprattutto quelli a carico del tratto gastroenterico. Se il medico lo ritiene necessario, può decidere di prescrivere una terapia a base di farmaci gastroprotettori in concomitanza al trattamento con indometacina.

Sovradosaggio da Indometacina Al momento, non sono noti casi di sovradosaggio in seguito all'utilizzo di indometacina per uso oculare. In caso di assunzione di dosi eccessive di indometacina per via orale, rettale o parenterale, invece, possono manifestarsi sintomi gastrointestinali. Il trattamento è sintomatico e di supporto. In ogni caso, qualora si sospetti un iperdosaggio da indometacina, è necessario contattare subito il medico o recarsi nel più vicino ospedale.

Come funziona l'Indometacina? L'indometacina, come tutti i FANS, svolge la sua attività antinfiammatoria, analgesica e antipiretica inibendo l'attività della ciclossigenasi (o COX). La ciclossigenasi è un enzima di cui si conoscono tre diverse isoforme: COX-1, COX-2 e COX-3. La COX-1 è un'isoforma costitutiva, normalmente presente nelle cellule e coinvolta nei meccanismi di omeostasi cellulare. La COX-2, invece, è un'isoforma inducibile che viene prodotta dalle cellule infiammatorie (citochine infiammatorie) attivate. Il compito di questi enzimi è di convertire l'acido arachidonico in prostaglandine, prostacicline e trombossani. Le prostaglandine sono coinvolte nei processi infiammatori e dolorosi (in particolare, le PGG2 e le PGH2) e inducono l'aumento della temperatura corporea, cioè inducono la febbre (in particolare, le PGE). Attraverso l'inibizione della COX-2, quindi, l'indometacina ostacola la formazione delle prostaglandine responsabili di febbre, infiammazione e dolore. Va, però, ricordato che l'indometacina non è selettiva nei confronti della COX-2, perciò, è in grado di inibire anche la COX-1. Quest'ultima inibizione è all'origine di alcuni degli effetti collaterali tipici di tutti i FANS non selettivi. Per approfondire: FANS: cosa sono e quali sono?

Come si assume l'Indometacina? L'indometacina è disponibile per la: Somministrazione orale sotto forma di capsule rigide;

sotto forma di capsule rigide; Somministrazione rettale sotto forma di supposte;

sotto forma di supposte; Somministrazione intramuscolare ed endovenosa sotto forma di polvere e solvente per soluzione iniettabile (utilizzato solo in ambito ospedaliero );

sotto forma di polvere e solvente per soluzione iniettabile (utilizzato ); Somministrazione oculare sotto forma di collirio; Le capsule devono essere deglutite intere , preferibilmente a stomaco pieno . Il collirio va instillato nell'occhio/negli occhi interessato/i , avendo cura di tirare delicatamente la palpebra verso il basso e facendo attenzione a non toccare gli occhi con il contenitore. Tipologia di farmaco da usare, quantità di farmaco da assumere, frequenza delle somministrazioni e durata del trattamento verranno stabilite dal medico su base individuale per ciascun paziente, in funzione del disturbo che ha reso necessario l'uso dell'indometacina. Pertanto, è indispensabile seguire sempre le indicazioni fornite dal medico, sia per quanto riguarda la quantità di indometacina da assumere, sia per quanto riguarda la frequenza delle somministrazioni e la durata dello stesso trattamento. Per qualsiasi dubbio, rivolgersi nuovamente al medico e leggere il foglietto illustrativo del medicinale a base di indometacina da esso prescritto.

Uso in gravidanza e allattamento L'Indometacina può essere usata dalle donne in gravidanza e dalle madri che allattano al seno? L'uso dell'indometacina è generalmente controindicato durante la gravidanza e, in particolare, nell'ultimo trimestre; benché alcuni medicinali a base di questo principio attivo siano espressamente controindicati durante tutto il periodo di gestazione. Allo stesso tempo, l'uso dell'indometacina è controindicato anche nelle madri che allattano al seno. Alla luce di quanto appena detto, qualora fosse necessario un eventuale trattamento con indometacina, le donne in gravidanza (o che sospettano di esserlo, così come quelle che la stanno pianificando) e le madri che allattano al seno devono necessariamente informare il medico della loro condizione .