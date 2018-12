Durante il Tempo di Incubazione della Scarlattina il futuro malato è contagioso?

Durante tutto il tempo di incubazione della scarlattina e, in assenza di un'adeguata terapia antibiotica, per l'intera durata della stessa scarlattina, l'individuo infetto è contagioso, cioè è capace di trasmettere ad altri individui la scarlattina.

Questo spiega per quale motivo, un malato di scarlattina e, più in generale, i soggetti che hanno contratto una qualche infezione da Streptococco beta-emolitico di gruppo A dovrebbero rispettare una sorta di isolamento, al fine di evitare la trasmissione dell'infezione a altre persone.