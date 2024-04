In primavera si fa più fatica a dormire?

L'arrivo della primavera porta con sè notevoli cambiamenti, non solo ambientali, ma anche fisici per molte persone. Senso di stanchezza e spossatezza , dovuti in particolar modo alle allergie stagionali , favoriscono un netto peggiormaneto della qualità del sonno.

Disturbi del sonno: aumentano in primavera

Al netto di problemi e disturbi fisici soggettivi, come patologie che influenzano il sonno ristoratore, o le allergie che influiscono sulla qualità del riposo notturno per la comune sintomatologia, sono in molti a evidenziare un peggioramento delle condizioni di sonno in concomitanza della primavera.

I disturbi del sonno, è bene sottolineare, non sono soltanto fonte di disagio nelle ore notturne, ma si ripercuotono su tutte le azioni del quotidiano, per via della stanchezza che porta, scarsa concentrazione e calo di energie.