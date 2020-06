È inoltre la più grande via di comunicazione con l'ambiente esterno, un'interfaccia ampia più di un campo da tennis, organizzata in strutture microscopiche ripiegate su stesse, sempre attive e responsive ai vari stimoli, sia dietetici che non.

Il tutto considerando che non si tratta solo di un semplice tessuto bensì di un organo costituito da più di 100 milioni di neuroni intrecciati in una fitta trama connessa direttamente con il sistema nervoso centrale , in grado di secernere decine e decine di sostanze tra le quali ormoni e neurotrasmettitori .

Altrettanto importante sarà captare tutti i segnali che è in grado di fornirci, per poter mettere in atto tempestivamente i rimedi del caso, evitando pertanto l'instaurarsi di condizioni più problematiche.

Per quanto complesso sia, anatomicamente e funzionalmente, l'intestino comunica con il nostro organismo in maniera abbastanza semplice.

Si tratta di una complessa via a doppio senso, che vede nell'intestino la porta di ingresso per comunicare con il nostro cervello.

Basti pensare all'impatto che condizioni come la sindrome dell'intestino irritabile hanno sulla socialità e sulla convivialità, e quindi anche sulla sfera psicologica più in generale.

