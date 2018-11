Impotenza: Cos'è? Cause, Sintomi, Diagnosi, Terapia e Prevenzione

Per poter attuare una corretta terapia causale, è fondamentale, in corso di diagnosi, individuare con precisione la causa dello stato di impotenza.

Utile soprattutto quando la terapia causale non risolve i disturbi di erezione alla radice, la terapia sintomatica per l'impotenza può essere farmacologica oppure chirurgica.

In genere, i medici danno la precedenza ai farmaci, in quanto sono soluzioni efficaci e abbastanza sicure, e si riservano di ricorrere alla chirurgia soltanto nel caso in cui i suddetti farmaci non apportino alcun beneficio.

FARMACI

Tra i farmaci utili agli uomini che lamentano impotenza, meritano una citazione particolare: