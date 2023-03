Impianti Dentali: Quello Che Devi Sapere

Il materiale d'elezione degli impianti dentali è il titanio nella sua forma pura; negli ultimi tempi, tuttavia, sta prendendo piede anche l'utilizzo di impianti dentali in zirconia.

La vite endossea mima la radice di un dente vero, pertanto deve inserirsi nel tessuto osseo mandibolare o mascellare . L'abutment è l'elemento di raccordo tra la vite endossea e la protesi dentaria; è detto anche componente transmucosa, perché è in stretto rapporto con la mucosa gengivale. Infine, la protesi dentaria è ciò che prende il posto dei denti mancanti; quindi, è una dentatura artificiale. L'installazione di un impianto dentale è un intervento chirurgico a tutti gli effetti, che prevede generalmente l'anestesia locale e una modesta sedazione. Come in ogni intervento chirurgico, c'è un certo rischio di complicanze.

Un impianto dentale è un dispositivo protesico fisso, utilizzato per la copertura dello spazio lasciato libero da uno o più denti mancanti o estratti .

Un ponte dentale è un dispositivo protesico fisso, che serve a coprire lo spazio lasciato libero da uno o più denti mancanti o estratti. Per maggiori approfondimenti, leggi l'articolo dedicato .

Impianto dentale e ponte dentale presentano diverse differenze. Tra queste, se ne segnala una in particolare: mentre l'impianto dentale prevede il suo ancoraggio alle ossa che di norma sostengono la dentatura umana (mandibola o mascella), il ponte dentale prevede il suo ancoraggio ai denti delimitanti la zona priva di denti.

Tra le due possibili tipologie di impianto dentale appena proposte, la più utilizzata è la seconda, in quanto è associata a una gestione più semplice e facilita eventuali riparazioni a danneggiamenti che una delle varie parti può subire da dopo l'installazione.

Esistono almeno due tipologie di impianto dentale : la tipologia in cui l'abutment è parte integrante della vite endossea (i due elementi formano un tutt'uno, quindi sono inseparabili) e la tipologia in cui l'abutment e la vite endossea sono due parti a sé stanti, separate.

In base alle conoscenze attuali, il suddetto processo di unione ha luogo solo quando l'impianto artificiale è realizzato in titanio o metalli estremamente affini a quest'ultimo.

Il termine osteointegrazione definisce il processo di unione tra un osso e un impianto artificiale, come per esempio la vite endossea degli impianti dentali.

Diversamente dall'impianto dentale, il ponte dentale non rientra tra le pratiche di tipi chirurgico.

L'anestesia generale è una pratica che richiede, come misura preparatoria, il digiuno completo a partire dalla sera precedente il giorno della procedura d'installazione (se quest'ultima si terrà in mattinata).

Di norma, l'installazione di un impianto dentale prevede l' anestesia locale , associata a una modesta sedazione . Tuttavia, in circostanze particolarmente gravi, potrebbe rendere necessario il ricorso a un'anestesia ben più potente e sedativa : l' anestesia generale . L'anestesia generale consiste, sostanzialmente, nell'indurre l'addormentamento del paziente, il quale rimane incosciente per tutta la durata della procedura.

Senza l'esecuzione di un esame ai raggi X della bocca, la realizzazione e l'applicazione di un impianto dentale sarebbero impossibili. Talvolta, anche se molto di rado, l'esame radiografico della bocca può non essere sufficiente; nelle suddette circostanze, risulta indispensabile l'esecuzione di una TAC .

Fornendo informazioni relative all'anatomia della mascella e della mandibola (le cosiddette impronte dentali ), questo esame radiografico serve al medico dentista per creare un impianto dentale adatto alle esigenze dei pazienti e pianificare con precisione le varie tappe del futuro intervento d'installazione.

In genere, le persone per le quali è prevista l'installazione di un impianto dentale devono sottoporsi, prima della procedura, a un esame radiografico ( raggi X ) della bocca.

Se non sussistono i presupposti per poter installare un impianto dentale, l'alternativa a quest'ultimo consiste nel già citato ponte dentale.

Per l'installazione di un impianto dentale, è assolutamente indispensabile che gengive e tessuto osseo mascellare o mandibolare siano in buona salute.

Procedura d'installazione

La procedura d'installazione di un impianto dentale comincia con l'accomodamento del paziente su un'apposita poltrona dentistica o su un lettino operatorio e con la successiva anestesia locale (nella maggior parte dei casi). Quindi, prosegue con l'inserimento delle varie componenti dell'impianto dentale (punto focale della procedura) e termina con le dimissioni immediate del paziente.

Inserimento dell'impianto dentale: i passaggi principali

L'inserimento dell'impianto dentale nella sede desiderata è un'operazione alquanto complessa, i cui passaggi principali sono, nell'ordine, i seguenti:

L'incisione della gengiva e il sollevamento di un lembo di quest'ultima, allo scopo di esporre l'osso mascellare o mandibolare sottostante;

La foratura dell'osso deputato a sostenere la vite endossea;

L'inserimento della vite endossea nel foro appena creato. È il momento più delicato dell'intera procedura. Da un buon inserimento della vite endossea dipende la solidità finale dell'intero impianto dentale;

L'aggancio alla vite endossea degli altri elementi costituenti l'impianto dentale.

È opportuno precisare che l'ultimo passaggio può avvenire o subito dopo l'inserimento della vite endossea (in questo caso, i dentisti parlano di "carico immediato") o a distanza di qualche settimana dall'inserimento della vite, quando è in corso il processo di osteointegrazione.

In altre parole, quindi, l'inserimento dell'impianto dentale può svolgersi in una sessione unica oppure in due sessioni distinte.

Decorso dell'anestesia

Gli effetti dell'anestesia locale svaniscono nell'arco di poche ore. La loro scomparsa coincide anche con il recupero completo della sensibilità a livello della bocca.

Al contrario, gli effetti dell'anestesia generale possono protrarsi per un'intera giornata, se non anche per più di 24 ore.

Le tipiche sensazioni che le persone sottoposte ad anestesia generale sperimentano nelle 24 ore successive all'intervento sono: senso di stordimento e/o confusione, scarsa recettività agli stimoli, nausea e vomito. Non si tratta di problematiche gravi, tuttavia è bene che il paziente chieda il supporto di un parente o un amico fidato, almeno fino al giorno seguente l'intervento d'installazione dell'impianto dentale.

Attività fortemente sconsigliate dopo l'anestesia generale Guidare o manovrare macchinari;

Compiere lavori di una certa precisione e pericolosità per sé stessi e per gli altri;

Bere alcolici.

Avvertenze pos-operatorie

Con la scomparsa degli effetti dell'anestesia, il paziente potrebbe cominciare ad avvertire dolore alla bocca. Per fronteggiare tale sensazione dolorosa, può assumere un antidolorifico, come per esempio il paracetamolo o l'ibuprofene.

Almeno per i primi sette giorni successivi all'installazione dell'impianto dentale, i dentisti consigliano ai propri pazienti di assumere cibi morbidi ed evitare alimenti o bevande troppo calde.

Per ridurre il rischio d'infezione (rischio che sussiste in quanto ha avuto luogo un'incisione a livello gengivale), è indispensabile seguire una terapia antibiotica profilattica.

Guarigione e recupero

I tempi di guarigione e recupero da un intervento d'installazione di un impianto dentale sono estremamente variabili e dipendono da diversi fattori, tra cui: