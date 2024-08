Imene: cos'è? Come è fatto, a cosa serve e dove si trova

Tuttavia, la sua integrità non è un indicatore affidabile della verginità femminile , in quanto la membrana imenale può rompersi facilmente per molte altre ragioni, quali, ad esempio, una caduta dalla bicicletta o l'uso di assorbenti interni.

Gli effetti del rapporto sessuale e del parto sull'imene sono variabili. Dopo il primo rapporto sessuale , questi orifizi sono destinati a lacerarsi, dando origine ad un certo numero di lembi ( lobuli imenali ), variabili per volume e forma, disposti attorno all' orifizio vaginale . Tuttavia, può anche accadere che la membrana sia così elastica da non essere intaccata dalla penetrazione. Dopo il primo parto , con il passaggio della testa fetale, si ha un'apertura ulteriore e la maggior parte dei lobuli va incontro a necrosi. Le parti dell'imene che rimangono, invece, producono sul contorno dell'orifizio vaginale alcune formazioni cicatrizzate, più o meno peduncolate, dette caruncole imenali . In linea generale, quindi, l'aspetto dell'imene varia a seconda sia presente un imene integro o i suoi residui:

Curiosità. L'imene è presente anche in diversi animali. In particolare, ne dispongono molti primati (come gli scimpanzé), i mammiferi marini (es. lamantini e balene), ma anche gli elefanti, le cavie ed i cavalli.

In alcune donne, l'imene è inesistente dalla nascita o poco sviluppato , pertanto il canale vaginale è già completamente o parzialmente aperto; questa conformazione, del tutto fisiologica, non comporta problemi a livello fisico o sessuale.

Anche lo spessore dell'imene può cambiare considerevolmente: in qualche caso, il setto è sottile ed elastico, altre volte è più spesso e rigido. Una membrana superelastica si può rompere solo con il parto. Al contrario, un imene poco flessibile può rendere impossibile la penetrazione e può predisporre a varie problematiche, come il vaginismo o l' ipofertilità .

L'imene imperforato viene riscontrato solitamente al momento della comparsa dei primi cicli mestruali e richiede un piccolo intervento chirurgico per essere risolto ( imenectomia ). In pratica, la membrana viene incisa per creare un'apertura e consentire la fuoriuscita delle perdite mestruali. Se tale condizione non è corretta chirurgicamente, il rischio è quello di incorrere alla formazione di un ematocolpo (accumulo di sangue all'interno della vagina per impossibilità di deflusso all'esterno).

Rottura dell'imene

Deflorazione: com'è l'imene prima e dopo il rapporto?

La deflorazione, ossia la fisiologica rottura dell'imene, segue solitamente il momento della penetrazione della donna, durante il primo rapporto sessuale. In genere, la lacerazione di questa membrana non è dolorosa, ma può comportare un leggero disagio o un temporaneo sanguinamento.

Chiaramente molto dipende dall'approccio del partner (più o meno delicato), dallo spessore della membrana e della diversa vascolarizzazione del tessuto.

A seconda del suo aspetto e della sua forma, infatti, l'imene può essere talmente elastico da non lacerarsi al momento del coito, rimanendo integro. In altri casi, invece, la membrana è così sottile che può facilmente rompersi anche durante i preliminari e non sanguinare per nulla, senza necessariamente dover arrivare alla penetrazione completa durante l'atto sessuale.

Dopo la deflorazione, al posto dell'imene, non restano che piccoli lembi, denominati lobuli imenali.

L'imene intatto non è un metodo anticoncezionale Attenzione! Un luogo comune sull'imene sostiene che non sia possibile restare incinta senza che sia avvenuta la rottura dello stesso. Questa idea è assolutamente falsa: l'imene intatto non rappresenta una barriera nel caso non si desideri intraprendere una gravidanza: così come il flusso mestruale e le secrezioni vaginali sono in grado di attraversare la membrana, anche il liquido seminale può penetrare all'interno della vagina e fecondare efficacemente l'ovulo.

Quali comportamenti NON sessuali che portano alla rottura dell'imene?

La rottura dell'imene non sempre dipende da atti sessuali. In qualche caso, infatti, la lacerazione può verificarsi a causa dell'introduzione di oggetti in vagina (es. assorbenti interni) oppure in seguito ad un trauma dovuto ad attività fisiche o sportive (es. andando in bicicletta o facendo ginnastica).

Inoltre, l'imene può rompersi per malattie e visite mediche. Quest'ultimi casi sono comunque molto rari.

Imene: verginità e significato socio-culturale

L'integrità dell'imene è sinonimo di verginità femminile per molte culture.

In diverse parti del mondo, la presenza di tale membrana intatta rappresentava una garanzia di moralità della donna, la quale veniva sottoposta ad ispezione prima del matrimonio.

Come visto in precedenza, è importante ricordare che lo stato dell'imene è un indicatore estremamente inaffidabile della verginità, in quanto la membrana può rompersi durante l'infanzia a seguito di un trauma fisico o durante l'attività sportiva. Dunque, avere un imene già lacerato o perforato è del tutto normale e naturale. In alcune donne, l'imene è addirittura assente o poco sviluppato, a causa di agenesia o ipoplasia.

Un'altra errata convinzione era quella che durante il primo rapporto sessuale con il marito, si dovesse verificare una perdita ematica; così molte donne sono state condannate come fedifraghe solo perché il giorno dopo le notte non si poteva esporre al balcone di casa un lenzuolo copiosamente insanguinato. In realtà, non è affatto detto che la rottura dell'imene comporti una piccola o grande emorragia o che sia dolorosa.

Ancora oggi, la presenza di una membrana imenale intatta assume un valore molto importante nella vita sessuale. Per ragioni culturali, sociali e religiose, infatti, alcune donne ricorrono ad interventi di ricostruzione dell'imene (imenoplastica) per ripristinare la verginità anatomica.

Inoltre, queste errate convinzioni possono predisporre ad un vaginismo primario, disturbo sessuale legato alle paure che affliggono certe donne all'idea di provare dolore al momento della rottura dell'imene. Tale problematica ha una forte componente emotiva e può addirittura essere la causa di primi rapporti traumatici o dolorosi.