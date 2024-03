Ileostomia: cos'è? Quando serve e cosa succede dopo

L' ileostomia è una procedura chirurgica delicata e complessa, che consiste nella deviazione dell' ileo (o, più raramente, di un tratto di intestino che lo precede) verso un'apertura eseguita appositamente sull' addome . Tale apertura - chiamata anche stoma - sostituisce l' ano naturale , quindi permette l'espulsione delle feci . Ovviamente, lo stoma presenta la possibilità di attaccarvi una sacca impermeabile , che accoglie il materiale fecale in uscita. A rendere necessaria l'ileostomia possono essere alcune patologie dell' intestino crasso , come il cancro del colon - retto , il morbo di Crohn , la colite ulcerosa ecc. Esistono tre diversi modi per eseguire un'ileostomia; la scelta di un determinato approccio chirurgico spetta al medico e dipende dalla gravità della patologia intestinale, che rende indispensabile l'operazione.

L' ileostomia è una delicata procedura chirurgica che prevede la deviazione dell'intestino tenue - generalmente dell'ileo - verso un'apertura praticata sull'addome. Tale apertura, definita col nome di stoma , serve alla fuoriuscita anticipata delle feci, cioè senza il loro normale transito attraverso l'intestino crasso e l'ano. Per ovvie ragioni, i chirurghi realizzano lo stoma in maniera tale da poterlo collegare a un'apposita sacca impermeabile , capace di accogliere il materiale fecale . In altre parole, l'ileostomia è l'operazione con cui i chirurghi abbreviano il normale percorso intestinale e creano un orifizio sull'addome, che sostituisce di fatto le funzioni dell'ano.

I medici praticano un'ileostomia quando l'intestino crasso - in particolare la sezione nota come colon - è danneggiato, infiammato o non funziona in maniera adeguata. A provocare questa serie di alterazioni sono alcune particolari patologie/condizioni intestinali , tra cui:

L'ileostomia è un intervento alquanto complesso, pertanto richiede una preparazione particolare. Innanzitutto, l'equipe medica - formata in genere da un chirurgo, infermieri qualificati e un anestesista - deve stabilire se il paziente candidato è in grado di affrontare un'operazione chirurgica o meno. Perciò, prescrive una serie di accertamenti di tipo clinico - tra cui esami del sangue , esami delle urine , elettrocardiogramma , misurazione della pressione arteriosa , analisi della storia clinica ecc - da effettuarsi diversi giorni prima della presunta data d'intervento. Se l'esito di tali accertamenti è positivo (quindi sussistono le condizioni necessarie allo svolgimento di una procedura chirurgica), chirurgo e assistenti passano alla seconda fase della preparazione, quella in cui illustrano al paziente le raccomandazioni pre-operatorie, le modalità d'intervento, i possibili rischi, le indicazioni post-operatorie e i tempi di recupero canonici.

Procedura

La prima fase della procedura consiste nell'attuazione dell'anestesia generale;la seconda nella realizzazione della deviazione intestinale e dell'apertura sull'addome (stoma addominale).

Esistono tre tipi diversi di ileostomia:

ileostomia terminale (in inglese, end ileostomy); ileostomia ad ansa (in inglese, loop ileostomy); anastomosi ileo-anale (in inglese, ileo-anal pouch).

A distinguere un tipo di ileostomia da un altro è il modo di realizzazione dell'ileostomia stessa.

La scelta relativa al tipo di ileostomia da adottare dipende, fondamentalmente, dalle ragioni che rendono necessario l'intervento.

Implicazioni dell'anestesia generale

L'anestesia generale implica che il paziente, durante l'intera procedura, dorma e sia completamente incosciente.

A somministrare per via venosa o tramite inalazione i farmaci anestetici (N.B.: la somministrazione di tali farmaci dura fino alla conclusione dell'operazione), è un medico specializzato in pratiche di anestesia (cioè un anestesista).

In genere, l'anestetico agisce nel giro di 10-15 minuti. Solo dopo l'addormentamento, il medico curante ha il via libera per iniziare il trattamento.

Da poco prima dell'anestesia e per tutta la sua durata, il paziente rimane collegato a una serie di strumentazioni che misurano il suo battito cardiaco, la sua pressione sanguigna, la sua temperatura corporea e il suo livello di ossigeno nel sangue. In questa maniera, c'è un monitoraggio continuo dei suoi parametri vitali e un riscontro immediato e in tempo reale di qualsiasi minima variazione.

ILEOSTOMIA TERMINALE

Il chirurgo comincia l'ileostomia terminale praticando una prima incisione sull'addome, attraverso la quale separa l'ileo dal restante tratto di intestino (cioè l'intestino crasso). Viene eseguita poi una seconda incisione, più piccola della precedente, sulla regione addominale destra, in corrispondenza del punto d'unione tra ileo e cieco. Questa piccola incisione gli serve alla realizzazione dello stoma addominale; infatti, mediante vari strumenti chirurgici, trascina il tratto di intestino tenue, separato poco prima, verso il futuro stoma.

A livello dello stoma, modella i bordi del tratto intestinale con i contorni dell'apertura sull'addome e applica le suture che servono a bloccare la deviazione.

Il moncone d'intestino crasso, isolato perché non malato, può subire due destini differenti:

Se non ci sono le possibilità di una sua guarigione (per esempio in caso di cancro), il chirurgo lo rimuove (colectomia).

Se è possibile un miglioramento delle sue condizioni, il chirurgo lo lascia in sede per un eventuale ripristino futuro di un normale canale gastro intestinale.

L'ileostomia terminale ha, di solito, uno scopo permanente e risulta particolarmente appropriata in caso di occlusione intestinale, cancro colorettale, grave lesione traumatica e poliposi adenomatosa familiare.

ILEOSTOMIA AD ANSA

Il chirurgo inizia gli interventi di ileostomia ad ansa con l'esecuzione di un'incisione sulla parte destra dell'addome, in corrispondenza di dove termina generalmente l'intestino tenue.

Quindi, attraverso questa incisione, "prende" un'ansa dell'ileo, la trascina in superficie (cioè al di fuori della cavità addominale), la unisce con dei punti di sutura ai bordi dell'incisione stessa e, infine, la recide nella sua parte più alta in maniera da formare due aperture distinte. Un'apertura rappresenta la parte terminale del tratto gastroenterico sovrastante e il punto da cui il paziente espellerà le feci (canale prossimale); l'altra apertura è la parte iniziale del moncone d'intestino crasso da isolare, terminante con l'ano e dalla quale fuoriesce soltanto muco (canale distale).

In altre parole, l'ileostomia ad ansa prevede una sola incisione addominale - incisione che diventerà poi il punto da cui il chirurgo fa emergere l'ileo - e la realizzazione di due stomi, che, però, essendo uniti tra loro, sembrano un tutt'uno; dei due stomi, soltanto uno svolge un ruolo attivo: quello da cui fuoriescono le feci.

Praticata soprattutto in presenza di morbo di Crohn e colite ulcerosa, l'ileostomia ad ansa è in genere una soluzione temporanea. Non a caso, del resto, i chirurghi recidono l'ansa dell'ileo, in modo tale che sia più facile ripristinare la normale anatomia intestinale.

ANASTOMOSI ILEO-ANALE (ILEO-ANAL POUCH)

L'anastomosi ileo-anale consiste nell'intervento di unione dell'ileo con l'ano. Nel punto d'unione, il chirurgo piega in due il tratto terminale dell'ileo (formando una sorta di gomito), collega le due zone adiacenti (così da raddoppiare lo spazio interno) e fa di queste una sorta di tasca (pouch).

Dopo la sua creazione, la tasca ha bisogno di restare isolata diverse settimane, affinché le piccole ferite chirurgiche e le varie suture, presenti su essa, guariscano e si assestino del tutto.

Tutto ciò implica che, contemporaneamente all'anastomosi ileo-anale, il chirurgo realizzi anche un'ileostomia ad ansa temporanea, per consentire al paziente di espellere le feci mentre avviene il processo di guarigione.