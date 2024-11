Il fluoro nell'acqua del rubinetto è pericoloso?

Nonostante secondo alcuni studi un'esposizione eccessiva al fluoro pare possa causare qualche piccolo problema di salute, la quantità presente nelle nostre acque non è sufficiente per destare preoccupazioni ma può dirsi assolutamente sicura.

Anche se non si tratta di una quantità in grado di fare davvero la differenza, proprio grazie alla presenza del fluoro si può dire che bere acqua del rubinetto sia benefico per i denti.

Esistono possibili rischi per la salute derivanti dal fluoro?

La quantità di fluoro che si può ingerire bevendo l'acqua del rubinetto è assolutamente sicura per la salute. I rischi per la salute possono sopraggiungere solo in caso di consumo eccessivo, ben superiore a quello al quale è possibile arrivare con la sola acqua del sistema idrico del nostro Paese, anche se combinata con l'uso di dentifrici, collutori o altri prodotti per la cura dei denti a base di fluoro.

Assimilare fluoro in enormi quantità può però portare ad alcune conseguenze per la salute. La più comune è la Fluorisi dentale, che può verificarsi quando si consuma troppo fluoro mentre i denti si stanno ancora formando, e quindi in età infantile. Svilupparla può provocare macchie bianche sulla superficie dei denti ma nulla di più grave.

Diversa la situazione per quanto riguarda la Fluorosi scheletrica, che invece può provocare dolore e rigidità alle articolazioni e, nel tempo, alterare la struttura ossea e causare calcificazione dei legamenti. Questo effetto collaterale è comunque molto raro e tende a derivare dall'esposizione a lungo termine a livelli veramente elevati di fluoro.

