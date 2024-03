Il termine " cervello popcorn " non è nuovo, anche se è tornato alla ribalta di recente: coniato dallo psicologo dott. David Levy nel 2011, descrive una sensazione di affaticamento mentale, confusione e urgenza, in particolare in relazione all'utilizzo dei dispositivi elettronici. Il riferimento ai popcorn deriva dalla tendenza che molti di noi hanno acquisito di passare da un pensiero all'altro rapidamente, in modo scoppiettante e imprevisto, simile a dei popcorn sul fuoco. Secondo il dott. Levy, infatti, il nostro cervello è così immerso nell'ambiente digitale (fatto di notifiche, continue sollecitazioni, pubblicità e messaggi) che sta riproducendo quella velocità a cui siamo esposti anche nel modo di pensare. L'espressione "cervello popcorn" non è però riconosciuta come condizione patologica dalla comunità scientifica e pertanto non rappresenta una diagnosi; viene usata in modo colloquiale per descrivere uno stato mentale in cui una persona si sente sopraffatta da sollecitazioni costanti (in particolare digitali), con una sovrastimolazione che conduce a una generale difficoltà di concentrazione e attenzione. L'ipotesi è che questo fenomeno derivi dall' eccessivo tempo trascorso online, dal perenne contatto con i dispositivi elettronici, dalla tendenza a controllare frequentemente i propri dispositivi (circa 85 volte al giorno, ovvero ogni 15 minuti), specialmente in situazioni di attesa o pausa - proprio quando il nostro cervello, in passato, poteva rallentare e riposarsi. Come vedremo, però, ci sono anche altri elementi da considerare e soprattutto mancano ricerche e prove scientifiche sufficienti a sostegno di questa ipotesi.

Questi segni possono variare da persona a persona ed essere combinati in modo differente. Notare che poiché non si tratta, per il momento, di una malattia, non si parla di sintomi.

La distrazione comune e il cervello popcorn differiscono principalmente per tre elementi, ovvero causa, durata e impatto sulle funzioni cognitive quotidiane. La distrazione comune è un fenomeno che tutti sperimentiamo. Può essere causata da vari fattori ambientali, come rumori improvvisi, pensieri casuali o interruzioni da parte di altre persone. Generalmente, le distrazioni comuni sono temporanee e possono essere superate rapidamente una volta che il fattore di distrazione è stato rimosso o ignorato. Per quanto riguarda l'impatto, è basso: le persone sono in grado di tornare facilmente al compito originale senza significative difficoltà. Nel caso di cervello popcorn, la causa della distrazione risiede nella relazione simbiotica che abbiamo instaurato con la tecnologia. A differenza delle distrazioni normali, nel "cervello popcorn" la condizione è cronica: quella di saltare continuamente da un'attività all'altra diventa proprio un'abitudine. Questo può avere un impatto più ampio sulle capacità cognitive, influenzando la memoria, l'attenzione, e potenzialmente aumentando i sentimenti di ansia e stress. In sintesi, mentre la distrazione normale è una parte inevitabile della vita quotidiana, il "cervello popcorn" rappresenta una sfida più complessa legata agli stili di vita moderni, altamente digitalizzati. Richiede una maggiore consapevolezza e degli sforzi intenzionali per mitigare il suo impatto sul benessere cognitivo e emotivo.

Infine, un altro elemento da considerare è che, come sottolinea il pediatra Michael Rich dell'Harvard Medical School, i dispositivi che emettono " luce blu ", come gli smartphone, usati prima di andare a letto possono interferire e disturbare i modelli di sonno sopprimendo la secrezione di melatonina , un ormone essenziale per un sonno riposante. La mancanza di sonno , a cascata, può ridurre significativamente la capacità di concentrazione e le prestazioni cognitive il giorno successivo.

L'eccessivo tempo trascorso davanti allo schermo altererebbe anche i volumi di materia grigia e bianca nel cervello , aumenterebbe il rischio di disturbi mentali e comprometterebbe l'acquisizione della memoria e l'apprendimento, fattori noti di rischio per la demenza. Parliamo qui di casi patologici in cui la persona ha una vera e propria dipendenza dalla tecnologia, che va trattata in modo specialistico.

La ricerca recente si è interrogata sugli effetti dell'uso dei dispositivi digitali sul cervello , in particolare in fase di sviluppo, quindi nei bambini e nei giovani. Gli studi condotti da Laurie A Manwell e colleghi presso la Wilfrid Laurier University sembrano indicare, ad esempio, che l'eccessiva esposizione allo schermo durante lo sviluppo può aumentare il rischio di futuri disturbi cognitivi, emotivi e comportamentali in adolescenza e da adulti. Questi effetti possono essere simili a quelli osservati negli adulti con sintomi di lieve deterioramento cognitivo, e sono:

Gli studi che abbiamo visto sicuramente evidenziano l'importanza di comprendere e gestire l'effetto che la tecnologia ha sullo sviluppo cerebrale e nella vita di tutti i giorni, ma dobbiamo ricordare che i dispositivi elettronici non sono altro che uno strumento. Il problema infatti non risiede di per se nello smartphone o nel PC, ma nel fatto che da questi device otteniamo un sovraccarico informativo che finisce per impoverire le altre esperienze della vita analogica e per rapire frequentemente la nostra attenzione. Inoltre, abituandoci alla sovrastimolazione (si pensi ad esempio alle notifiche push dei social media), diventa sempre più difficile rilassarsi e godersi la vita con una ridotta quantità di stimoli: per questo anche brevi pause dalla tecnologia possono provocare una sensazione di irrequietezza , mancanza e noia. Non siamo più abituati a non avere delle nuove informazioni, sempre aggiornate, davanti agli occhi .

Il falso mito del ridotto span attentivo

In relazione alla ridotta capacità di concentrazione ed attenzione che si può provare anche nel cervello popcorn, si è andata affermando la falsa credenza che a causa dei dispositivi elettronici lo span attentivo medio oggi si sia ridotto a 8 secondi (sarebbe inferiore a quello di un pesce rosso)

Si tratta però, appunto, di una falsa credenza, non supportata da alcuna evidenza scientifica. Se ci fate caso, state leggendo questo articolo, anche a saltare, soffermandovi sulle parti che vi interessano; probabilmente avrete visto un film di recente, seguito un telegiornale o scrollato i video su TikTok. Tutto ciò sarebbe impossibile se fosse vero che la nostra attenzione dura meno di 10 secondi. Cosa è successo, allora? Perché passiamo da una cosa all'altra, più velocemente? Non si è affatto ridotto lo span attentivo, ma abbiamo imparato a orientare diversamente la nostra attenzione. In un contesto in cui tutto compete per avere la nostra attenzione, abbiamo imparato a riconoscere cosa per noi è interessante, importante e saliente, applicando un filtro a tutto il resto.

In questa ottica, alcuni studiosi hanno coniato il termine "economia dell'attenzione" per descrivere come le compagnie che gestiscono i social network e altri prodotti digitali generino profitto proporzionalmente al tempo che vi investiamo.

I dispositivi digitali e le applicazioni sono progettati per richiamare la nostra attenzione e farci venire sempre più voglia di utilizzarli. Gli algoritmi ci offrono un flusso costante e sempre interessante di informazioni e intrattenimento, basato sui nostri precedenti comportamenti, che sono stati registrati e che vengono costantemente monitorati.