Il cappello basta a proteggere dai raggi del sole?

Anche se può indubbiamente rappresentare un alleato prezioso contro il sole, il cappello da solo non basta a difendersi dai raggi UV e ad esso deve sempre essere affiancata la stesura di una buona protezione solare su viso e collo.

Anche se molti tendono a evitarlo credendo possa danneggiarli o addirittura contribuire ad accelerarne la caduta, non è affatto così. Al contrario, riparare la testa dal sole evita che il cuoio capelluto e i capelli si secchino, facendo risultare la chioma sfibrata e opaca.

Il capello ripara dal sole la pelle del viso, il cuoio capelluto e i capelli , quindi è indubbiamente utile indossaerlo, anche se da solo non è sufficiente a scongiurare i danni provocati da un'esposizione prolungata e senza protezione .

Come si sceglie il cappello giusto per proteggersi dal sole?

Se lo scopo è quello di ripararsi dal sole, l'ideale è optare per cappelli a tesa larga rigida o i fedora, che tenendo all'ombra il viso per intero ma anche il collo e le orecchie, garantiscono la migliore protezione.

I cappelli, infatti, non sono tutti uguali e a differenziarli non è solo una questione estetica e quindi di stile, ma anche la capacità più o meno grande di difendere dai raggi UV del sole. La scelta del modello quindi non dovrebbe essere dettata solo dal proprio gusto ma dall'esigenza.

I cappelli con tese più piccole, come quelli da baseball, sono comunque utili ma offrono una protezione minore.

Anche il materiale conta: meglio quelli fatti con materiali a trama fitta come il cotone o la canapa, rispetto a quelli realizzati con materiali più leggeri come la paglia, che lasciano passare più sole e quindi più raggi UV.

Negli ultimi anni poi si stanno diffondendo capelli specificatamente pensati per proteggere dal sole, che hanno speciali finiture protettive che aumentano la capacità di proteggere dai raggi UV.

Infine, perché protegga al massimo delle proprie potenzialità, il cappello delle essere indossato correttamente, e quindi nel modo indicato dal modelli e inclinato leggermente in avanti, in modo da coprire bene anche il collo.

Segui il canale WhatsApp di Mypersonaltrainer per rimanere aggiornato su tutte le novità.