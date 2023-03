Igiene orale e artrite reumatoide sono collegate?

Avere una buona igiene orale è prioritario per mantenere in salute denti, gengive e zone limitrofe ma prestare attenzione a questa parte del corpo potrebbe essere prezioso non solo per questo ma anche per contrastare una malattia che apparentemente può non sembrare collegata ad essa: l'artrite reumatoide. A dirlo è un nuovo studio, secondo il quale questa patologia autoimmune potrebbe essere collegata a una scarsa igiene orale.

Cosa dice lo studio L'artrite reumatoide è una malattia infiammatoria cronica sistemica che colpisce le articolazioni provocando dolore, tumefazioni e con il tempo anche deformazioni. Un recente studio svolto negli Stati Uniti e pubblicato sulla rivista Science Translational Medicine ha scoperto che le malattie gengivali e dentali possano contribuire ad alimentarla perché i batteri presenti nella cavità orale, se non eliminati con una corretta routine di pulizia giornaliera, possono iniziare a circolare nel sangue, scatenando l'attività immunitaria coinvolta proprio nell'artrite reumatoide. La scoperta è stata possibile grazie al lavoro congiunto di diversi atenei americani tra i quali spiccano la Rockefeller University a New York e la Stanford University in California. Durante le studio i ricercatori coinvolti hanno osservato per prima cosa il sangue di persone che si trovavano a gestire contemporaneamente l'artrite reumatoide e la parodontite rivelando la presenza di batteri orali. Questo dipende dal fatto che in caso di malattie gengivali si verifica spesso il sanguinamento gengivale, che a sua volta rende molto più probabile che i batteri possano entrare nelle ferite e andare in circolo nel sangue, facendosi largo tra le micro ferite delle gengive. A seguito di questo processo, quando raggiungono il loro picco massimo di concentrazione nel sangue, i batteri attivano i monociti, cellule immunitarie coinvolte nella risposta immunitaria contro le articolazioni nell'artrite. Lo studio si è composto di due parti. Nella seconda i ricercatori hanno analizzato i campioni di sangue di una settantina di persone, di cui circa la metà affetti da artrite reumatoide. Alla fine di questa osservazione è emerso che gli anticorpi contro le proteine nei pazienti con artrite reumatoide avevano attaccato anche le proteine prodotte dai batteri della bocca che penetravano nel sangue. Questo li ha fatti giungere alla conclusione che i batteri della bocca arrivano nel sangue spingendo le cellule immunitarie a produrre anticorpi contro le proteine che causano un aggravamento dell'attacco immunitario alle articolazioni. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MyPersonalTrainer (@myptrainer)

Cos’è la parodontite La parodontite è una malattia infiammatoria orale cronica che una volta insorta, con il passare del tempo distrugge progressivamente le strutture portanti dei denti. Solitamente si manifesta con una gengivite caratterizzata da abbondante placca e tartaro che non viene trattata e peggiora progressivamente. Se non si interviene questa condizione può rendere i denti mobili e alla fine causarne la caduta. Lo studio, ponendo l'attenzione sulla parodontite come probabile fattore in grado di peggiorare l'artrite reumatoide, accende i riflettori sulla necessità di non sottovalutare questa problematica ma anzi di trattarla nel migliore dei modi in caso di insorgenza, non solo per preservare la salute del cavo orale ma anche per ridurre i fattori di rischio in grado di peggiorare altre condizioni sistemiche come appunto l'artrite reumatoide.