Igiene orale: cos'è la tecnica dell'oil pulling?

Cos'è l'oil pulling?

L'oil pulling è un'antica pratica indiana ayurvedica che aiuterebbe a mantenere pulito il cavo orale e bianchi i denti.

Per praticarla si devono fare dei gargarismi tenendo in bocca per alcuni minuti un po' di olio vegetale, facendolo arrivare in tutte le aree della bocca, dai danti alle gengive alla lingua.