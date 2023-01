Ifosfamide: cos'è, a cosa serve, effetti collaterali

Da somministrarsi per via parenterale , l'ifosfamide è disponibile in una specialità medicinale avente nome commerciale Holoxan®. Il suo impiego è riservato all'ambito ospedaliero.

L'uso dell'ifosfamide è indicato per il trattamento di diverse tipologie di tumori che non possono essere operati, come ad esempio:

Inoltre, è opportuno sapere che l'ifosfamide è un profarmaco, cioè per svolgere la sua azione citotossica (tossica per le cellule ) deve essere prima attivata attraverso il metabolismo epatico. Questa attivazione comporta la formazione dei cosiddetti metaboliti attivi dell'ifosfamide che svolgono l'attività antitumorale.

Per quanto finora detto, appare chiaro quanto sia importante informare il medio delle condizioni di salute generali del paziente e della presenza di qualsivoglia disturbo o malattia prima di iniziare la terapia con ifosfamide. In particolare, è molto improntante informare il medico se:

In qualsiasi caso, prima di iniziare la terapia con ifosfamide, è necessario informare il medico se si stanno assumendo, sono stati recentemente assunti, o si potrebbero assumere, farmaci o prodotti di qualsiasi tipo - anche se non riportati nei soprastanti elenchi - inclusi i farmaci senz'obbligo di prescrizione medica (SOP), i farmaci da banco (OTC), i prodotti erboristici e fitoterapici , gli integratori alimentari , i prodotti omeopatici , ecc.

La somministrazione concomitante di ifosfamide e di inibitori del citocromo P3A4 può favorire la formazione di metaboliti tossici per il sistema nervoso centrale e per i reni. Questi inibitori sono:

Il rischio di sviluppare cistite emorragica è aumentato dall'assunzione di ifosfamide in concomitanza a busulfan (un antitumorale) o se viene assunta in seguito a terapia radiante alla vescica.

Può verificarsi un aumento della tossicità per le cellule del sangue e/o dell'immunosoppressione in seguito alla somministrazione contemporanea di ifosfamide e altri farmaci, quali:

Per conoscere gli effetti indesiderati rari, molto rari e a frequenza non nota, consultare il foglietto illustrativo del medicinale che si deve ricevere.

Di seguito sono riportati solo alcuni degli effetti indesiderati che possono insorgere in seguito alla terapia con ifosfamide; informazioni più dettagliate ed esaustive sono presenti nel foglietto illustrativo del medicinale che si deve impiegare; in qualsiasi caso, per informazioni è sempre bene rivolgersi al proprio medico .

L'ifosfamide può causare diversi effetti collaterali che possono variare da individuo a individuo per tipologia ed intensità, in quanto ciascun paziente risponde in maniera soggettiva alla somministrazione del farmaco .

Poiché l'ifosfamide verrà somministrata d personale sanitario specializzato e in ambito ospedaliero, il sovradosaggio è un'evenienza rara, benché comunque possibile. Ad ogni modo, in caso di iperdosaggio, il paziente riceverà tutti i trattamenti sintomatici e di supporto necessari.

L'ifosfamide è un agente alchilante in grado d'intercalare gruppi alchilici all'interno del doppio filamento di DNA . In questo modo il DNA subisce modificazioni che impediscono alla cellula di replicarsi correttamente , condannandola ad andare incontro al processo di morte cellulare programmata definito apoptosi.

L'ifosfamide è un profarmaco che deve essere attivato dal metabolismo epatico per svolgere la sua azione. Una volta trasformata nei suoi metaboliti attivi, l'ifosfamide sarà quindi in grado di espletare la propria azione citotossica.

Dose e modo d'uso

Come si somministra l'Ifosfamide?

L'ifosfamide è disponibile in forma di polvere per soluzione in infusione e verrà somministrata da personale sanitario per via endovenosa. Si presenta come una polvere secca che - prima della somministrazione - deve essere disciolta in un solvente idoneo.

Il medico stabilirà la dose di principio attivo da somministrare in maniera strettamente individuale per ciascun individuo in funzione del tipo di tumore che si necessita trattare, dell'età del paziente e del suo stato di salute generale e in funzione dell'eventuale assunzione contemporanea di altri farmaci antitumorali.