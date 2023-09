Idrossizina: a cosa serve e quando si usa?

L'idrossizina può provocare diversi effetti collaterali anche se non tutti i pazienti li manifestano o li manifestano nello stesso modo. Ciò dipende dalla sensibilità che ciascuna persona possiede nei confronti del farmaco.

I soprastanti elenchi non sono esaustivi , ma riportano solamente alcuni dei possibili effetti indesiderati che possono manifestarsi in seguito all'assunzione di Idrossizina. Per conoscere nel dettaglio gli effetti indesiderati più rari e frequenza non nota e, più in generale, per conoscere tutti gli effetti indesiderati di un dato medicinale a base di idrossizina, si rimanda all'attenta lettura del suo foglietto illustrativo e al consulto con il medico.