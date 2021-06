Inoltre, prima di assumere l'idromorfone, i pazienti che devono sottoporsi a interventi chirurgici per ridurre il dolore (come la cordotomia), devono informarne il medico. L'assunzione concomitante d'idromorfone e alcool causa un aumento degli effetti collaterali indotti dallo stesso idromorfone, perciò, quest'associazione deve essere evitata. L'idromorfone può alterare la capacità di guidare veicoli e/o di utilizzare macchinari, pertanto, tali attività devono essere evitate. Per chi svolge attività sportiva, l'utilizzo dell'idromorfone senza necessità terapeutica costituisce doping e comunque può determinare positività ai test anti- doping anche quando il farmaco viene assunto a scopo terapeutico.

Modo d'Uso - Posologia

L'idromorfone è disponibile per la somministrazione orale sotto forma di compresse a rilascio prolungato.

Per evitare l'insorgenza di gravi reazioni avverse, è molto importante attenersi strettamente alle indicazioni fornite dal medico, sia per quanto riguarda la quantità di farmaco da assumere, sia per quanto riguarda la durata del trattamento.

In pazienti che non stanno assumendo altri antidolorifici oppioidi per il trattamento del dolore, la dose d'idromorfone solitamente impiegata è di 8 mg al giorno.

Comunque, la quantità di farmaco da assumere deve essere stabilita dal medico su base individuale per ciascun paziente.