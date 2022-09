Sintomi Iniziali dell'Ictus: quali sono e come riconoscerli?

Pertanto, i segnali per accorgersi che una persona è stata colpita da ictus non mancano; chiaramente, bisogna saperli riconoscere .

In genere, l'ictus esordisce con una sintomatologia distintiva: si tratta di un evento che fin da subito compromette funzioni basilari come la parola o il controllo neuromuscolare del viso o degli arti.

Infatti, come si legge sul sito del CDC (Centro di Controllo e Prevenzione delle Malattie), se il riconoscimento dell'ictus avviene entro 3 ore dall'inizio dei sintomi , è possibile attuare i trattamenti più efficaci contro questo grave evento cerebrovascolare; al contrario, se la diagnosi è tardiva, la possibilità di ricorrere alle suddette terapie si riduce sempre più e, in aggiunta, aumentano le probabilità che l'ictus stia determinando danni irreparabili e perfino la morte del povero paziente.

Cos’è l’Ictus

In cosa consiste l’Ictus?

L'ictus è una grave condizione medica, potenzialmente mortale, che si verifica quando l'apporto di sangue ossigenato a un'area più o meno estesa di cervello si interrompe o è fortemente ridotto.

L'ossigeno è il nutriente che mantiene in vita i tessuti e gli organi del corpo umano.

Durante un ictus, la privazione di sangue ossigenato provoca un danno all'area cerebrale interessata, danno che può sfociare nella morte (necrosi) della stessa.

L'ictus è una patologia cerebrovascolare: tutto nasce da una sofferenza dei vasi sanguigni che si ripercuote sulla salute del cervello.

Tipi di Ictus

Molto brevemente, esistono due tipi di ictus: l'ictus ischemico e l'ictus emorragico.

L'ictus ischemico si caratterizza per un restringimento/occlusione di un'arteria cerebrale o, più spesso, di un'arteria che alimenta i vasi cerebrali (es: le carotidi).

A ostacolare il flusso di sangue e di conseguenza la perfusione può essere un trombo (ictus ischemico trombotico) oppure un embolo (ictus ischemico embolico).

L'ictus emorragico, invece, si contraddistingue per la rottura, con successiva perdita di sangue (emorragia), di un'arteria cerebrale.

In tali frangenti, il delicato tessuto cerebrale non soffre soltanto per la mancanza di apporto sanguigno, ma anche per l'emorragia, la quale esercita una pressione dannosa (cioè che reca danno) a carico dell'area.

L'ictus ischemico è molto più comune di quello emorragico: oltre l'80% dei casi di ictus sono di tipo ischemico.

