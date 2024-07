Che cos'è l'ibuprofene?

L'ibuprofene è un un farmaco antinfiammatorio non steroideo (FANS).

Più nel dettaglio, si tratta di un derivato dell'acido propionico dotato di attività analgesica, antinfiammatoria e antipiretica.

In quali farmaci si trova l'ibuprofene?

L'ibuprofene è disponibile in numerose formulazioni farmaceutiche (compresse, sciroppo, sospensione orale, gocce orali, gel cutaneo, soluzioni vaginali, supposte, cerotti medicati, ecc.) adatte a diverse vie di somministrazione (orale, topica, vaginale, rettale, intramuscolare ed endovenosa) per il trattamento di una grande varietà di disturbi, pur sempre caratterizzati da infiammazione, dolore e/o febbre.

Sul mercato farmaceutico italiano sono presenti numerosi medicinali a base di ibuprofene, sia da solo, che in associazione ad altri principi attivi. Alcuni di questi, per essere dispensati, necessitano della presentazione di ricetta medica (generalmente ripetibile; in caso di associazione con codeina, invece, non ripetibile), mentre altri non richiedono alcun tipo di ricetta in quanto inquadrati come farmaci SOP (Senza Obbligo di Prescrizione medica) o come farmaci da banco (OTC). I farmaci contenenti ibuprofene per uso endovenoso, invece, sono ad uso ospedaliero, pertanto, non possono essere venduti al pubblico.

Per quanto riguarda la rimborsabilità, alcuni medicinali a base di ibuprofene sono classificati come farmaci di fascia C - quindi, a completo carico del cittadino - mentre altri come farmaci di fascia A - quindi, il loro costo può essere rimborsato dal Sistema Sanitario Nazionale (SSN), totalmente o parzialmente, a seconda dei casi.

Esempi di medicinali contenenti ibuprofene