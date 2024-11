Ibuprofene bambini: quando si usa? In quale dosaggio?

L'ibuprofene, lo ricordiamo, è un FANS , ossia un farmaco antinfiammatorio non steroideo che, in quanto tale, trova impiego in terapia per contrastare stati infiammatori e dolore . L'ibuprofene, inoltre, possiede anche un' azione antipiretica .

Quando si parla di ibuprofene per bambini si vogliono indicare quei farmaci per uso orale a base del principio attivo ibuprofene specificamente formulati per l'uso in età pediatrica .

Quale ibuprofene dare ai bambini?

Sarà il pediatra a stabilire quale medicinale a base di ibuprofene prescrivere ai proprio piccoli pazienti in funzione dell'età degli stessi .

Va comunque precisato che le formulazioni in compresse abitualmente utilizzate anche dai pazienti adulti, generalmente, non sono indicate nei bambini, a maggior ragione se piccoli.

Difatti, per i bambini più piccoli, l'ibuprofene è generalmente disponibile in medicinali formulati come sciroppi, o meglio, come sospensioni orali. La formulazione liquida, infatti, garantisce una più facile somministrazione del farmaco ai bambini anche più piccoli. Questo tipo di medicinali in forma di sospensione orale, solitamente, contiene ibuprofene nella concentrazione di 100 mg/5 ml o 20 mg/ml e può essere utilizzata - nelle opportune dosi - in bambini di età compresa fra i 3 mesi e i 12 anni.

Esistono poi altri medicinali per uso pediatrico a base di ibuprofene in forma di capsule molli masticabili alla dose di 100 mg di principio attivo per capsula. In questo caso, l'uso è indicato in bambini di peso corporeo compreso fra i 20 kg (7 anni) e i 40 kg (12 anni).