Come funziona l’Ibernazione Umana per rivivere tra qualche secolo?

Lo scopo di questa azienda con sede a Berlino, ma con il laboratorio sperimentale in Svizzera, è quello di crioconservare i corpi di persone defunte per la vecchiaia o per una determinata patologia, nell'attesa (e speranza) che un giorno la medicina del futuro sia in grado, prima di tutto, di riportarle in vita e, in secondo luogo, di curare la causa del decesso.

Come funziona?

Non si tratta di un semplice congelamento dei corpi, pari a quello che dei cibi conservati in freezer.

Del resto, si pensi a cosa accade quando si congela qualcosa che contiene acqua, come per esempio il corpo umano: si formano dei cristalli di ghiaccio taglienti; se si congelasse un corpo umano, i cristalli di ghiaccio che ne risulterebbero all'interno del corpo stesso, nei vasi sanguigni, danneggiare organi e tessuti in modo irrimediabile.

La crioconservazione umana funziona in modo differente.

Innanzitutto, la procedura va attuata entro un'ora dal decesso; dopo quest'ora, infatti, ha inizio un processo di morte cellulare che compromette gli organi.

In questo lasso temporale, per prima cosa, è previsto il raffreddamento esterno e interno del corpo. per realizzare il raffreddamento esterno, è sufficiente porre il corpo in acqua ghiacciata; per realizzare il raffreddamento interno, invece, trova impiego una sorta di macchina cuore-polmone, che immette nel torrente circolatorio un fluido freddo apposito.

Attuati il raffreddamento esterno e quello interno, inizia una fase cruciale della procedura: l'immissione nel sistema circolatorio di un liquido antigelo crioprotettivo, ad alta osmolarità, che sottrae l'acqua dai tessuti del corpo e impedisce il congelamento con formazione di cristalli.

Bisogna essere molto rapidi nell'eseguire questo passaggio, in quanto la circolazione del liquido freddo all'interno del corpo è estremamente rapido nel congelare (e nel creare i cristalli di ghiaccio capaci di recare danno ai tessuti).

Come sostiene il responsabile di questo progetto europeo di ibernazione, gran parte del lavoro svolto da lui e dal suo team consiste proprio nel sottrarre più acqua possibile al corpo ed evitare così il congelamento.

Quanto indotto dal liquido antigelo crioprotettivo è un processo noto come vetrificazione.

Alla vetrificazione, segue la fase finale della procedura: l'immersione del corpo in un contenitore pieno di azoto liquido, a una temperatura, dapprima, di -125°C e, per finire, a -197°C.

La crioconservazione realizzata con questi dettami fa sì che i tessuti del corpo sia in uno stato amorfo, super raffreddato ma non congelato, in cui non si verificano processi metabolici di alcun tipo e nemmeno tutti quei processi di degradazione cellulare tipici della morte.

Tale procedura permette di mantenere inalterati ed esenti da fenomeni degradativi i tessuti e gli organi del corpo, per tutto il tempo desiderato.

L'idea di fondo è quella di mantenere i corpi defunti nello stato immediatamente precedente a quello in cui cellule e tessuti cominciano a degradare, fino alla scoperta di un modo per rianimarli ed eventualmente curare la patologia responsabile del decesso.

Il processo di raffreddamento del corpo sopra descritto non rappresenta nulla di innovativo. Su questi principi, infatti, si basa anche la conservazione degli organi da trapiantare; l'unica differenza è che sono applicati al corpo umano nella sua interezza.

Cos’è altro prevede la procedura di crioconservazione umana?

Per focalizzare le attenzioni dei lettori sul raffreddamento e sulla vetrificazione, la sezione precedente ha volutamente omesso alcuni passaggi della procedura, che però intende trattare in questo capitolo.

Nell'ora che segue il decesso, in genere durante il trasporto del corpo al laboratorio per le fasi sopra descritte, i tecnici si adoperano per riattivare meccanicamente la circolazione sanguigna al cervello tramite compressione toraciche e per eseguire la ventilazione meccanica con appositi macchinari in modo da fornire ossigeno agli organi ed evitare ischemie.

Si tratta di un'opera cruciale, che serve a mantenere integri i tessuti e gli organi del defunto.