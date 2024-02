I migliori Materassi per l'ernia del disco del 2024

Materassi per l'ernia del disco: quale scegliere? Il mal di schiena è un disturbo molto diffuso in Italia, dove 1 persona su 4 ne soffre. Ma l'elevato numero di persone con questa patologia non corrisponde alla elevata informazione per una corretta prevenzione del dolore, specialmente quando si scelgono prodotti fondamentali come il proprio materasso. Un materasso non adatto potrebbe infatti peggiorare questo disturbo, ed è per questo che è importante informarsi bene prima di comprarne uno. Infatti, problemi quali ad esempio la lombalgia non riguardano solo la vita diurna, ma spesso incidono anche sul sonno. Posizioni inadeguate durante il riposo provocano dolore durante la notte o appena ci si risveglia, azzerando di fatto i benefici del sonno ristoratore. La scelta del materasso per un mal di schiena generico sembra difficile, esistendo sul mercato tanti modelli e materiali molto diversi tra loro, ma questa ricerca diventa ancor settoriale se si è in presenza di un'ernia del disco. In questo caso è sempre consigliabile rivolgersi al proprio fisioterapista o ortopedico per scegliere al meglio, ma in linea di massima abbiamo la necessità di un supporto piuttosto ergonomico che consenta un corretto allineamento della colonna vertebrale. Se invece abbiamo subito un intervento chirurgico per rimuovere l'ernia o in generale un'operazione alla schiena, è opportuno scegliere un supporto da notte più confortevole senza che il corpo debba sprofondare eccessivamente, ma solo "accogliere" il corpo in modo da far meglio riposare le parti coinvolte nell'intervento. In questi casi la soluzione migliore è un materasso in memory foam che unisce un supporto sufficientemente rigido con un'anima più rigida insieme alla copertura esterna più morbida, per un elevato adattamento alle forme del corpo. Una valida alternativa in presenza di ernia del disco lombare sono i materassi con molle insacchettate indipendenti che differenziano le varie zone del corpo in base al peso specifico corporeo, con topper adeguati alla presenza dell'ernia del disco lombare.

Ernia del disco: che cos'è? L'ernia del disco è il prodotto della fuoriuscita dalla sede naturale del nucleo polposo del disco intervertebrale, una sorta di cuscinetto ammortizzatore posto tra una vertebra e l'altra. Il nucleo polposo è costituito da tessuto spugnoso e, a sua volta, è contenuto in un involucro di cartilagine, o anello fibroso, che tiene il disco intervertebrale ancorato alle sue due vertebre. Il nucleo polposo, quindi, viene a contatto con le strutture nervose contenute nel canale spinale. A seconda dei casi, l'ernia del disco può interessare i tratti cervicale, dorsale o lombo-sacrale della colonna vertebrale. Il disturbo può essere la diretta conseguenza di traumi che la colonna vertebrale subisce durante l'attività fisica, a seguito di un sollevamento di pesi o ancora per l'abitudine a posizioni scorrette. Anche i muscoli della schiena e i legamenti della colonna vertebrale rivestono una certa importanza nella comparsa del problema. Il loro indebolimento e assottigliamento, infatti, ostacola il compito di contenimento del nucleo polposo nella sua sede naturale. L'invecchiamento, la perdita di elasticità dei dischi intervertebrali e il deterioramento della colonna aumentano le probabilità che si sviluppi un'ernia del disco.