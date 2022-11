I migliori materassi in offerta da acquistare con il Black Friday

Nella scelta di un materasso devono essere considerati diversi i parametri per essere sicuri di acquistare un prodotto adatto alle proprie esigenze:

le dimensioni : generalmente dovrebbero superare di 30 cm la propria altezza per poter distendere comodamente gambe e braccia e dovrebbe avere una misura adeguata alla rete sulla quale verrà appoggiato.

l'altezza o spessore: dovrebbe essere compresa tra i 20 e i 30 cm, ed evitare sia i materassi troppo sottili e poco sostenitivi che quelli troppo alti e tendenzialmente più rigidi.

i materiali: oggi i materassi sono realizzati principalmente in lattice, materiale molto flessibile, adatto a chi si muove molto nel sonno e alle persone che soffrono di allergia, e in memory foam, particolarmente consigliato alle persone esili o molto freddolose. Ci sono, poi, i più tradizionali materassi a molle, ideali se si vive in zone molto calde e a ogni corporatura, anche alle più robuste.

Con Natale alle porte, quale miglior momento per approfittare del Black Friday 2022? Il venerdì nero tanto atteso per gli acquisti più desiderati a prezzi scontati, sarà il 25 Novembre.

