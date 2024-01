Quando sul labbro spunta una protuberanza rossa non è sempre facile capire se si tratta di un brufolo o di herpes labiale, soprattutto se quest'ultima è in fase iniziale. Ecco come distinguere e trattare le due situazioni. Segui il canale WhatsApp di Mypersonaltrainer per rimanere aggiornato su tutte le novità.

Cos'è un brufolo? I brufoli sono piccoli rilievi sulla pelle di colore rosso contenenti pus, siero o sebo e sono il segnale tipico dell'acne, una condizione che compare più frequentemente dove sono presenti molte ghiandole sebacee, come mento, naso e fronte, ma possono verificarsi ovunque, compreso il contorno delle labbra. Possono essere di tipo infiammatorio o non infiammatorio e la loro insorgenza può dipendere da diverse cause, anche concomitanti: squilibrio ormonale, eccesso di produzione di sebo, accumulo di batteri, uso di alcuni farmaci, prodotti skincare o make up e stress.

Principali differenze Principali differenze Herpes Brufoli Posizione Di solito attorno alle labbra Ovunque sul viso, collo, petto o schiena Aspetto Inizialmente si presenta come un grappolo di piccole vescicole piene di liquido trasparente. Una volta che queste scoppiano, si forma una crosta. In genere l'area attorno alla vescica è più visibilmente rossa. Solitamente sono caratterizzati da una singola protuberanza rossa, che a volte può avere una punta bianca dalla quale fuoriesce pus. Sensazione Bruciore, prurito o formicolio, soprattutto prima dell'eruzione Non sempre genera dolore

Come trattare un’herpes labiale L'herpes labiale spesso si risolve da sola entro due o tre settimane ma i l'uso di antivirali specifici, disponibili sotto forma di crema o gel da applicare localmente o pillola, possono accelerare il processo e dare un po' di sollievo, soprattutto se applicati tempestivamente, al primo segno di bruciore o formicolio che spesso precede l'herpes labiale vera e propria. Oltre a questi prodotti, anche fare un impacco caldo localizzato può aiutare ad alleviare i sintomi. Anche se nella maggior parte dei casi non si tratta di una condizione preoccupante, benché fastidiosa, meglio informare il proprio medico o un dermatologo se l'herpes labiale non si risolve o se questo problema si presenta molto frequentemente. Particolare attenzione dovrebbero prestarla i pazienti con il sistema immunitario indebolito, sui quali l'herpes labiale può generare alcune complicazioni.