Come ricorda il termine " Helicobacter ", il batterio possiede una caratteristica conformazione a spirale. Il termine " pylori " ricorda, invece, la sua sede d'infezione preferita: il piloro , cioè il punto di passaggio dallo stomaco all' intestino .

L'Helicobacter pylori è lungo pochi micron e possiede flagelli , cioè strutture simili a delle piccole code, che gli consentono di muoversi e di annidarsi nella mucosa gastrica. In questa sede, è in grado di innescare una lenta, ma progressiva infiammazione che danneggia le cellule del rivestimento interno dello stomaco.

Contagio e Fattori di Rischio

L'Helicobacter pylori è un batterio insolito per il fatto che riesce a sopravvivere nell'ambiente molto acido dello stomaco. Questa peculiarità è resa possibile da uno stratagemma che permette al microrganismo di sfuggire all'azione distruttiva dei succhi gastrici. L'Helicobacter pylori, infatti, produce un enzima, detto ureasi, che gli permette di penetrare nella mucosa dello stomaco, dove può anche sottrarsi alla risposta immunitaria dell'ospite. Lo stesso enzima, trasforma l'urea che si trova nello stomaco in acido carbonico e ammoniaca, che neutralizzano in parte l'acidità gastrica.

Shutterstock

In altre parole, l'Helicobacter pylori riesce a crearsi un microambiente adatto al suo insediamento e favorevole alla sua riproduzione. Purtroppo, nel corso della vita, il batterio produce delle sostanze che hanno un effetto lesivo sulla mucosa gastrica, favorendone così l'infiammazione (gastrite) e l'erosione (ulcera).

Helicobacter pylori: Come si Prende?

Per quanto riguarda il contagio, le modalità con cui l'Helicobacter pylori si trasmette non sono ancora ben chiare e, attualmente, l'uomo è l'unico serbatoio noto di questo batterio.

La modalità di trasmissione più probabile è quella da persona a persona, attraverso contatti diretti per via orale (contatti diretti, goccioline di saliva) e oro-fecale. A supporto di questa ipotesi, il batterio è stato ritrovato sia nelle feci, che nella saliva (probabilmente in seguito ad episodi di reflusso gastro-esofageo, rigurgito e vomito). Per lo stesso motivo non è casuale il fatto che l'infezione da Helicobacter pylori sia più diffusa dove sussistono condizioni di scarsa igiene ambientale, tipiche dei Paesi in via di sviluppo. Pertanto, il basso livello di studio, la povertà, il sovraffollamento, lo scarso livello di igiene, la convivenza con persone infette, il consumo di acqua inquinata e le gravi carenze alimentari durante i primi anni di vita, rappresentano i principali fattori di rischio per l'infezione. Automaticamente, l'unica prevenzione possibile consiste nel rispetto delle normali abitudini igieniche: lavarsi le mani prima di manipolare o mangiare gli alimenti, uso individuale degli strumenti per la pulizia della bocca ecc. Tali norme sono importanti soprattutto quando si viene a contatto con un bambino piccolo, dato che l'infezione si acquisisce tipicamente in età pediatrica e persiste in quella adulta.

Altra possibile via di contagio è l'ingestione di acqua o cibi contaminati con materiale fecale o manipolati con mani non lavate, ma non esistono ancora dati definitivi al riguardo.

Per quanto riguarda il rischio di sviluppare malattie gastriche legate ad infezione da Helicobacter pylori, importanti fattori predisponenti sono rappresentati da tabagismo, alcolismo ed assunzione cronica di farmaci antinfiammatori non steroidei, come l'aspirina.