La tendenza al ribasso nei punteggi evidenzia un divario tra le ambizioni dei governi di fornire politiche e sistemi sanitari inclusivi e la realtà dell'esperienza delle persone. I paesi ad alto reddito presentano i divari più significativi, con una differenza media di 18 punti tra i punteggi sulle politiche sanitarie inclusive e l'esperienza effettiva, evidenziando una notevole discrepanza in Germania. Questo sottolinea le sfide che molte delle nazioni più ricche del mondo stanno affrontando nel garantire politiche e sistemi sanitari inclusivi in modo efficace, con le popolazioni marginalizzate e vulnerabili a un maggior rischio di esclusione.

Global Health Inclusivity Index: impatto generazionale

La survey ha evidenziato una diminuzione complessiva dei punteggi a livello mondiale. Il divario tra le politiche sanitarie e l'esperienza individuale emerge come causa principale dell'esclusione sanitaria.

Situazione contrastante per l'Italia, che ha superato la sfida dell'accesso alla sanità rispetto ad altri Paesi ad alto reddito come Regno Unito, Svizzera, Germania, Canada e Francia. Tuttavia sta incontrando difficoltà nel tenere il passo con l'invecchiamento della popolazione, l'aumento delle malattie croniche e gli elevati costi associati alle terapie innovative.

La Generazione Z e i Millennials sono i più colpiti, con il 45% dei giovani che segnalano un disallineamento tra le loro necessità e la qualità dell'assistenza ricevuta. Un terzo di queste generazioni lamenta la mancanza di presa in considerazione delle proprie condizioni di salute.

Il 66% della popolazione mondiale ha incontrato almeno una barriera nell'accesso ai servizi sanitari durante la propria vita.

Tre persone su cinque nel mondo sperimentano l'esclusione sanitaria, con una maggiore incidenza osservata nella Generazione Z (i giovani tra i 14 e i 29 anni) e nei Millennials (gli adulti tra i 30 e i 44 anni).

Emerge un evidente divario generazionale in materia di salute, con la Generazione Z che si sente particolarmente esclusa dal sistema sanitario. Il 45% di loro esprime un disallineamento tra le proprie necessità personali e la qualità dell'assistenza ricevuta. Questa discrepanza diventa ancora più critica considerando che circa un terzo di Millennials e Generazione Z ha segnalato che il proprio stato di salute e la condizione di sofferenza personale non sono stati presi seriamente in considerazione dal personale sanitario professionista.

Per un quinto di queste due fasce generazionali, l'accesso è completamente negato (21% per la Generazione Z e 22% per i Millennials). L'evidenza che emerge, soprattutto nei Paesi più evoluti e ad alto reddito, è il divario tra le direzioni politiche indagate nella prima edizione dell'Index e l'esperienza reale delle persone. In questo divario, prospera l'esclusione sanitaria. Quindi, non è sufficiente colmare il divario di accesso alla salute solo attraverso politiche orientate all'equità e all'inclusione; è necessario misurarle in base ai reali bisogni dei cittadini e modificarle laddove opportuno.