Guida all'acquisto del materasso perfetto Rigido oppure più morbido, alto oppure basso: quando si tratta di capire quale sia il materasso migliore per noi la sfida sembra davvero difficile da affrontare. E magari, dopo tanto rifletterci, alla fine ci ritroviamo a dormire su un materasso che non sembra rispondere alle nostre esigenze. Ma quindi come scegliere il materasso giusto per noi? Ecco una guida all'acquisto.

Perché è importante scegliere il materasso giusto Se c'è una cosa che non dovremmo mai sottovalutare, è la qualità del nostro sonno. E una delle chiavi per un riposo ottimale è un buon materasso. Dormire su un materasso inadeguato per noi compromette la qualità del sonno e potremmo facilmente svegliarci sentendoci stanchi e irrigiditi. Con il tempo potremmo cominciare a soffrire di dolori alla schiena, al collo e alle articolazioni. Il risultato è che iniziamo le nostre giornate già irritati, doloranti e stanchi.

Tipi di materassi Iniziamo col dire che in commercio troviamo tantissimi tipi di materassi in materiali diversi. Potremmo essere affascinati dall'idea di dormire su un materasso ad acqua, ma potrebbe non essere una buona idea. Le tipologie più comuni sono: Materasso a molle: uno tra i più comuni in commercio. In genere si tratta di materassi a molle insacchettate che vuol dire che ogni molla è contenuta in un sacchetto di tessuto, il che consente un movimento indipendente delle molle. Molti materassi a molle hanno uno strato di imbottitura che serve fornire un ulteriore comfort (in questo caso si può parlare anche di materasso ibrido)

: offre un supporto uniforme su tutta la superficie del materasso, distribuendo il peso del corpo in modo equo. Ciò può aiutare a mantenere la colonna vertebrale in una posizione neutra durante il sonno, riducendo così il rischio di dolori e dolori al risveglio. I materassi in lattice si adattano al corpo. Materasso in schiuma : realizzati utilizzando diversi tipi di schiuma, tra cui poliuretano, memory foam e lattice, o una combinazione tra questi. Son tra le tipologie di materassi più apprezzate perché la schiuma si adatta al corpo, distribuendo uniformemente il peso. In questo modo la colonna vertebrale mantiene una posizione neutra durante il sonno, riducendo la pressione su punti specifici del corpo e alleviando così i dolori. I materassi in schiuma sono disponibili in una vasta gamma di fermezze, che vanno da morbidi a extra solidi.

: 80/90 cm di larghezza per 190/200 cm di lunghezza. Adatto a una sola persona. Matrimoniale : 160/170 cm di larghezza e una lunghezza di 190/200 cm. Indicato per due persone.

: 160/170 cm di larghezza e una lunghezza di 190/200 cm. Indicato per due persone. Una Piazza e Mezza : 120 cm di larghezza e circa 190 cm in lunghezza. Più comodo per una persona.

: 120 cm di larghezza e circa 190 cm in lunghezza. Più comodo per una persona. Alla Francese: 140 cm di larghezza e 190 cm circa di lunghezza. Può ospitare due persone.

Cosa si deve guardare quando si compra un materasso? Indipendentemente dal materiale di cui è fatto il materasso, ciò a cui dobbiamo prestare attenzione sono l'altezza del materasso e la posizione in cui siamo abituati a dormire. I materassi con un'altezza compresa tra i 20 e i 30 cm generalmente offrono il migliore sostegno. Anche la posizione che adottiamo abitualmente per dormire ha un ruolo importante nella scelta del materasso giusto. Dormire su un materasso che non offre il giusto sostegno alla nostra posizione può contribuire a causare dolore e una scarsa qualità del sonno. Shutterstock La giusta posizione per dormire Ad esempio: Extra Morbido/morbido o medio morbido : adatto a chi dorme in posizione laterale e non pesa più di 59 kg

: adatto a chi dorme in posizione laterale e non pesa più di 59 kg Medio : adatto a chi dorme in posizione laterale o a pancia in giù e ha un peso tra 59 e 104 kg

: adatto a chi dorme in posizione laterale o a pancia in giù e ha un peso tra 59 e 104 kg Fermo : adatto a chi dorme in posizione laterali e pesa sui 100 kg; ma anche a chi dorme in posizione supina e sulla pancia sulla con un peso superiore a 59 kg

: adatto a chi dorme in posizione laterali e pesa sui 100 kg; ma anche a chi dorme in posizione supina e sulla pancia sulla con un peso superiore a 59 kg Extra fermo: per chi dorme sulla schiena e sullo pancia e pesa più di 104 chilokggrammi.

Come scegliere il materasso in base al peso Il peso, come abbiamo visto, è un dato importante nella scelta del materasso giusto per noi. La cosa più importante è garantire il rispetto della naturale curvatura della colonna vertebrale. In linea di massima le indicazioni sono: Profilo leggero: le persone che pesano meno di 59 kgpossono beneficiare di materassi più morbidi che offrono un adeguato sostegno e massimo comfort

le persone che pesano meno di 59 kgpossono beneficiare di materassi più morbidi che offrono un adeguato sostegno e massimo comfort Profilo medio: le persone con un peso compreso tra 59 e 104 chilogrammi possono seguire le indicazioni sulla fermezza in base alla loro posizione preferita durante il sonno.

le persone con un peso compreso tra 59 e 104 chilogrammi possono seguire le indicazioni sulla fermezza in base alla loro posizione preferita durante il sonno. Profilo rigido: chi pesa di più può beneficiare di un materasso più rigido per evitare l'affondamento e garantire un adeguato supporto.