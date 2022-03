Mal di Schiena in Gravidanza: Come Si Presenta e Cosa Fare per Alleviarlo

Il mal di schiena può essere avvertito in qualsiasi momento della gravidanza, ma si presenta più comunemente verso il quinto-sesto mese di vita del feto e tende ad intensificarsi gradualmente mano a mano che la gestazione procede. In alcuni casi, il dolore nella parte bassa della schiena può cominciare già dopo 8-12 settimane dal concepimento .

Cause e Fattori di Rischio

Cosa provoca il Mal di Schiena in Gravidanza?

L'insorgenza del disturbo è correlata ad una serie di fattori predisponenti e/o aggravanti.

Ecco un elenco di possibili cause che possono provocare il mal di schiena durante la gravidanza.

Incremento di Ormoni (estrogeni e relaxina)

Durante la gravidanza, il corpo produce un ormone chiamato relaxina che permette ai muscoli della zona pelvica e alla sinfisi pubica di rilassarsi, allo scopo di preparare l'organismo della donna ad ospitare il feto e ad affrontare il parto. Inoltre, gli ormoni rilasciati durante la gravidanza (estrogeni e relaxina) consentono di rilassare ed allentare le articolazioni ed i legamenti del bacino, così come i muscoli che sostengono la colonna vertebrale.

Il processo rende la pelvi più flessibile, adattandola alla progressiva crescita del bambino nell'utero. L'adattamento di queste strutture può influenzare il supporto che la schiena sperimenta normalmente.

Modifica del Baricentro

Nel corso della gravidanza, la colonna vertebrale va incontro ad un naturale sbilanciamento, poiché la schiena è sottoposta ad un maggior carico di lavoro. In condizioni normali, la curvatura della colonna vertebrale possiede una precisa conformazione:

In alto, a livello del collo, è incurvata in avanti per sostenere il peso della testa;

All'altezza del torace è incurvata all'indietro per bilanciare il peso delle costole e dei polmoni;

Più in basso, nella zona lombare è nuovamente incurvata in avanti, per sostenere il peso degli organi addominali.

A partire dal sesto mese, la futura mamma tende ad accentuare la naturale curvatura della zona lombare della schiena, per ridurre la tensione del pavimento pelvico, su cui grava il peso del feto. La donna sposta gradualmente il proprio baricentro per poter mantenere l'equilibrio, quindi è portata ad assumere una postura diversa da quella normale, con il bacino spinto in avanti ed il busto tirato indietro. Questo atteggiamento provoca la costante contrazione dei muscoli addominali e della schiena, e comporta, di conseguenza, indolenzimento e dolore in corrispondenza della zona.

Aumento di Peso

La schiena deve sostenere la pressione verso il basso esercitata dalla progressiva espansione dell'utero (che ospita il feto), e mantenere meglio l'equilibrio spostando il baricentro. Il peso del feto inizia ad essere significativo dal quinto mese di attesa. Anche l'aumento del peso da parte della futura mamma favorisce la comparsa del mal di schiena in gravidanza (per questo motivo, dovrebbe essere controllato).

Alcuni comportamenti possono innescare o aumentare il dolore alla schiena in gravidanza: mantenere una postura non corretta, stare per un tempo prolungato in piedi o eseguire movimenti in maniera sbagliata, mentre si compiono le banali attività di tutti i giorni, contribuiscono al disturbo.

Ingrossamento dell'Utero

La progressiva espansione dell'utero può accentuare il mal di schiena in gravidanza a causa della pressione che l'organo esercita sul nervo sciatico, oppure come conseguenza della diastasi dei muscoli retti addominali (dilatazione dello spazio tra i fasci muscolari che corrono sui due lati anteriori dell'addome).

Lo stress emotivo può causare tensione muscolare nella parte posteriore del corpo. Questa può essere avvertita come un dolore alla schiena e può presentarsi durante alcuni periodi particolarmente stressanti della gravidanza.