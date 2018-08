Situata inferiormente all' epiglottide e superiormente alla cartilagine cricoide, la glottide ha un ruolo sia in occasione della respirazione, sia in occasione della fonazione. Durante la respirazione, rappresenta il passaggio che permette all' aria inspirata di raggiungere la trachea e all'aria espirata di uscire dalla trachea; durante la fonazione, invece, costituisce l'apertura attraverso cui filtra l'aria necessaria alla vibrazione delle corde vocali, vibrazione che è fondamentale all'emissione di suoni dalla bocca. La glottide può risentire di vari condizioni mediche, tra cui: la laringite acuta dovuta all' infiammazione delle corde vocali, la laringite cronica conseguente alla paralisi delle corde vocali , il laringospasmo e il tumore alle corde vocali.

La glottide è lo spazio naturale che può formarsi in mezzo alle corde vocali e alle loro rispettive cartilagini aritenoidi. Come i lettori avranno modo di appurare più avanti, la glottide è descrivibile anche come lo spazio vuoto della laringe, che quest'ultima forma quando deve consentire il passaggio dell'aria in trachea e il passaggio in senso opposto, durante la normale respirazione.

Anatomia

La glottide è localizzabile: Inferiormente alla cartilagine laringea chiamata epiglottide ("epiglottide" significa letteralmente "sopra la glottide");

In mezzo alle corde vocali e alle rispettive cartilagini aritenoidi, lateralmente;

Superiormente alla cartilagine cricoide. La glottide è uno spazio le cui dimensioni non sono fisse, ma variano a seconda dei movimenti delle corde vocali.

In linea generale, la glottide è maggiormente apprezzabile durante la normale respirazione, mentre è quasi impercettibile (se non del tutto indistinguibile) durante l'emissione delle parole (fonazione). Durante la normale respirazione , la glottide assume, grazie anche alla posizione delle corde vocali, la forma di un triangolo isoscele con l'apice rivolto in avanti (verso la parte anteriore del corpo umano) e la base rivolta all'indietro (verso la parte posteriore del corpo umano).

Durante la fonazione , invece, diviene una linea sottile o molto sottile, interposta tra le due corde vocali. Glottide e Deglutizione del Cibo La deglutizione è l'atto fisiologico che serve a incanalare nel canale digerente il cibo introdotto nella cavità orale.

Durante la deglutizione, è fondamentale che la glottide sia inaccessibile, perché altrimenti il cibo potrebbe incunearsi nelle vie aeree e ostacolare pericolosamente la respirazione.

A occuparsi dell'inaccessibilità della glottide, mentre l'essere umano mangia, è la più volte citata epiglottide: nel momento in cui il cibo passa dalla cavità orale all'esofago, questa importante cartilagine laringea modifica la propria posizione caratteristica e si posiziona in modo tale da chiudere la via che, durante la respirazione, conduce l'aria alla glottide.

Di fatto, durante la deglutizione, si assiste a un fenomeno di chiusura indiretta della glottide; a serrarsi, infatti, non è tanto la glottide stessa, ma l'accesso alla laringe presente dopo la faringe e al bivio con l'esofago.