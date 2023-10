Glitter: cosa dice la normativa UE che li ha vietati

Dopo la messa al bando della plastica monouso introdotta dalla direttiva SUP (Single use plastic) e la stretta sui rifiuti da imballaggio, l'UE continua il proprio cammino verso una dimensione più green , dimostrandosi sempre più attenta alla salvaguardia dell'ambiente. Per questo il 15 ottobre ha reso ufficiale l'entrata in vigore del divieto di vendita di prodotti in cui siano state aggiunte microplastiche, come i cosmetici contenenti glitter o microsfere esfolianti .

Non solo glitter

Ma non sono solo i glitter ad essere finiti al bando. Ad essere interessati dal divieto introdotto in tutta l'Unione Europea, sono anche altri prodotti che, essendo in grado di disperdere microplastiche, risultano notevolmente impattanti per l'ambiente. Tra questi, in ambito cosmetico si parla di detergenti con microsfere esfolianti e cosmetici da sciacquare in cui le microplastiche vengono aggiunte alla formulazione per ottenere una certa texture o uno specifico colore. Per queste tipologie di prodotti non è prevista una fase transitoria perché le aziende produttive erano già state invitate a ridurne la produzione volontariamente entro il 2020.

Le microplastiche però sono presenti in molti altri elementi e per questo, dal 15 ottobre sono anche vietate cere, lucidanti e prodotti per la profumazione dell'aria, per i quali sono invece previsti periodi transitori da 5 a 8 anni per permettere alle industrie di riformulare i propri prodotti alla luce delle nuove indicazioni.

Sono state introdotte restrizioni specifiche anche per i materiali granulari utilizzati sulle superfici sportive sintetiche, con un periodo transitorio di adattamento da 3 a 6 anni.

Infine le nuove normative europee hanno imposto uno stop anche alle microplastiche presenti in fertilizzanti a rilascio controllato e nei prodotti fitosanitari. In questo caso le fasi transitorie sono rispettivamente di 5 e 8 anni.