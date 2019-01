Oltre a essere l'organo riproduttivo, il pene è anche l'organo finalizzato all' espulsione dell'urina ; esso, infatti, accoglie, al proprio interno e per tutta la sua estensione, l' uretra , cioè l'ultimo tratto dell'apparato urinario.

Considerando soltanto le prime due porzioni del pene e tralasciando la terza perché oggetto dei passi successivi di questo articolo, la radice è la porzione che, situata tra pube e perineo , funge da punto d'origine del pene nonché da parte più prossimale di quest'ultimo; l'asta, invece, è la porzione centrale del pene, nota non tanto per separare la radice dal glande, quanto per ospitare gli elementi fondamentali per il processo di erezione : i due corpi cavernosi , il corpo spongioso e le arterie cavernose (poste all'interno dei corpi cavernosi).

Situato a livello pelvico in corrispondenza dell'area pubica, il pene è l' organo riproduttivo maschile . Di forma cilindrica e ricoperto di pelle , il pene è anatomicamente suddivisibile in 3 porzioni principali, che prendono il nome di: radice , asta (o corpo ) e glande.

Anatomia

Il glande è una struttura a forma di cupola, dalla superficie liscia e dalla consistenza soffice; per la posizione occupata, appare come una sorta di cappuccio espanso dell'asta (o corpo) del pene.

Sulla punta della cupola che lo rappresenta idealmente, il glande ospita il meato urinario, ossia l'apertura esterna dell'uretra che serve all'espulsione dell'urina contenuta in vescica e all'espulsione dello sperma; alla base della sua conformazione, invece, all'opposto sostanzialmente di dove risiede il meato urinario, presenta una zona circolare ingrossata, denominata corona (per l'esattezza corona del glande), e, immediatamente prima, un solco anch'esso circolare, chiamato solco coronale, il quale, oltre a enfatizzare l'ingrossamento della corona, funge da linea di confine con l'asta del pene.

Tranne negli uomini circoncisi, il glande è fornito di un lembo di pelle che, quando il pene non è in erezione, lo ricopre per l'intera estensione o quasi; questo lembo di pelle è il cosiddetto prepuzio.

Dal punto di vista istologico, sulla sua superficie esterna, il glande esibisce un epitelio mucocutaneo, che rassomiglia molto all'epitelio costituenti l'uretra o l'ano.

Lo sapevi che… Il glande nell'uomo equivale alla clitoride nella donna.

Glande e Prepuzio: qualche dettaglio in più sul loro rapporto LA COPERTURA DEL GLANDE: A COSA SERVE Il prepuzio che ricopre il glande impedisce al caratteristico epitelio mucocutaneo di quest'ultimo di andare incontro a corneificazione, ossia alla formazione di tessuto corneo.

Il senso della mancata corneificazione della superficie esterna del glande è oggetto di discussione: secondo alcuni studi, la mancata corneificazione garantirebbe una maggiore sensibilità al glande, favorendo in questo modo la percezione delle sensazioni gratificanti e tese alla procreazioni; secondo altre ricerche, invece, la mancata corneificazione non apporterebbe nessun reale beneficio al glande e alla sua sensibilità (N.B: da queste ricerche è emerso che il glande delle persone circoncise, cioè senza prepuzio, presenta la stessa sensibilità del glande delle persone non circoncise, cioè con il prepuzio).

Prepuzio: qual è la sua principale funzione riconosciuta? La principale funzione riconosciuta del prepuzio è assicurare al pene la pelle necessaria all'erezione; nel passare da flaccido a eretto, infatti, il pene ha bisogno della pelle del prepuzio per sostenere l'inturgidimento e l'ingrandimento a cui è sottoposto.

COSA UNISCE GLANDE E PREPUZIO: IL FRENULO PENIENO A connettere il glande al prepuzio è una sottile fascia di tessuto elastico, posta sulla superficie inferiore del pene e denominata frenulo del prepuzio del pene o, più semplicemente, frenulo del pene o frenulo penieno.

Visibile soltanto nel momento in cui il pene va in erezione, il frenulo del pene gioca un ruolo nella dinamica di scorrimento del prepuzio rispetto al glande e un ruolo nella dinamica sessuale: Per quanto concerne il primo ruolo, il frenulo penieno limita la distensione del prepuzio, quando il pene va in erezione, e permette il corretto scorrimento del prepuzio sopra il glande, quando il pene torna flaccido;

Per quanto riguarda invece il secondo ruolo, il frenulo penieno è un'area ricca di terminazioni nervose, che consentono all'uomo di provare piacere durante un rapporto sessuale o di avvertire dolore se il pene è sottoposto a manovre violente.

Curiosità: cos'è la circoncisione? Eseguita in anestesia locale nei bambini e in anestesia generale negli adulti, la circoncisione è l'intervento di asportazione totale o parziale del prepuzio; questo vuol dire che, alla sua conclusione, il paziente presenterà un glande completamente o solo in parte scoperto anche a pene flaccido.

Aspetto e Dimensioni del Glande: qualche dettagli in più L'aspetto e le dimensioni del glande variano da uomo a uomo: in alcuni maschi, il glande è proporzionato alla grandezza dell'asta del pene; in altri, è decisamente più grande dell'asta, il che conferisce al pene in erezione le sembianze di un fungo; in altri ancora, è dello stesso diametro dell'asta, il che dona al pene in erezione la forma di un cilindro. Innervazione del Glande Il glande è ricco di terminazioni nervose sensitive, il che fa di lui una struttura dotata di grande sensibilità.

La spiccata sensibilità del glande è fondamentale per la percezione delle sensazioni sessuali gratificanti e finalizzate alla riproduzione.