In genere, il glande arrossato non è mai isolato, ma compare in associazione ad altri sintomi; dipendenti dal fattore scatenante, i sintomi che possono associarsi al glande arrossato sono:

Prurito al glande . Il glande arrossato risulta anche pruriginoso, quando è dovuto alla scabbia, al mollusco contagioso, all'herpes genitale e alla psoriasi inversa.

. Il glande arrossato risulta anche pruriginoso, quando è dovuto alla scabbia, al mollusco contagioso, all'herpes genitale e alla psoriasi inversa. Dolore al glande . Il dolore al glande è un sintomo che accompagna, di norma, il glande arrossato dovuto alla sifilide, alla balanite e alla balanopostite.

. Il dolore al glande è un sintomo che accompagna, di norma, il glande arrossato dovuto alla sifilide, alla balanite e alla balanopostite. Perdita di liquido conseguente alla rottura di vescicole . Questo fenomeno è tipico del glande arrossato correlato all'herpes genitale.

. Questo fenomeno è tipico del glande arrossato correlato all'herpes genitale. Arrossamenti simili a quello presente sul glande in altre zone del corpo , limitrofe e non. Le cause di glande arrossato che producono arrossamenti analoghi in altre parti del corpo sono la sifilide, la psoriasi inversa, l'herpes genitale e la scabbia.

, limitrofe e non. Le cause di glande arrossato che producono arrossamenti analoghi in altre parti del corpo sono la sifilide, la psoriasi inversa, l'herpes genitale e la scabbia. Febbre . È un sintomo osservabile ogniqualvolta la causa del glande arrossato è un'infezione.

. È un sintomo osservabile ogniqualvolta la causa del glande arrossato è un'infezione. Pelle secca sul glande. Tale segno accompagna il glande arrossato causato dalla scabbia o conseguente all'uso eccessivo di detergenti intimi.

Quando rivolgersi al medico?

Il fenomeno del glande arrossato merita le attenzioni di un medico (meglio se uno specialista in malattie del pene), quando sussiste il sospetto che sia dovuto a un'infezione (sia che si tratti di un'infezione sessualmente trasmissibile o un'infezione di altro genere) oppure a una condizione non infettiva, che richiede cure appropriate.

Per capire quando il glande arrossato rientra in una delle sue circostanze appena citate, il paziente deve valutare i sintomi associati (es: copresenza di febbre indica uno stato infettivo; la presenza di arrossamenti simili in altre parti del corpo potrebbe voler dire che è in corso un'infezione oppure una malattia come la psoriasi inversa).

Complicazioni

Il glande arrossato può dar luogo a complicanze, quando alla sua origine c'è un'importante condizione medica (es: sifilide) e il paziente interessato non ha ricevuto cure tempestive e appropriate.