Giornata mondiale per la Prevenzione del Suicidio Il 10 settembre di ogni anno si celebra la Giornata Mondiale per la Prevenzione del Suicidio, un evento di rilevanza globale dedicato a sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza di prevenire questo drammatico fenomeno. Questa giornata ci ricorda che il suicidio è un problema di salute pubblica che può essere prevenuto con interventi mirati e una comunicazione responsabile. Secondo i dati forniti da Telefono Amico Italia, nel 2023 oltre 7.000 persone hanno chiesto aiuto per pensieri suicidari, un dato allarmante che ha segnato un incremento del 24% rispetto all'anno precedente.

In un certo senso, la crescente richiesta di supporto sembrerebbe evidenziare anche una maggiore consapevolezza da parte delle persone su come cercare aiuto nei momenti di crisi. Secondo Telefono Amico, l'incremento delle chiamate al servizio di supporto potrebbe rappresentare infatti un segnale della necessità di rafforzare le risorse a disposizione di chi è in difficoltà, come ha sottolineato Cristina Rigon, presidente di Telefono Amico Italia: «Ora sono le Istituzioni che devono imparare ad ascoltare e dare una risposta puntuale e strutturale». Rigon ha anche fatto appello per l'istituzione di un tavolo nazionale sulla prevenzione del suicidio, un passo che sarebbe fondamentale per coordinare le azioni

necessarie a contrastare il fenomeno in modo efficace.

Il suicidio: una questione tra neuroscienze, psicologia e sociologia Comprendere il fenomeno del suicidio richiede un approccio multidisciplinare che includa aspetti neuroscientifici, psicologici, sociologici e culturali. Le ricerche neuroscientifiche hanno mostrato che alcune aree del cervello, come la corteccia prefrontale e l'amigdala, svolgono un ruolo determinante nel modulare le emozioni e nel prendere decisioni. Quando queste aree funzionano in modo alterato, come può accadere durante momenti di fortissima crisi, la capacità di affrontare il dolore emotivo e di valutare le conseguenze può essere gravemente compromessa. Questa disfunzione rende difficile trovare soluzioni alternative a comportamenti autodistruttivi, aumentando il rischio di ideazione suicidaria. Dal punto di vista psicologico, molte persone che considerano il suicidio non desiderano necessariamente morire, ma piuttosto porre fine a una sofferenza che percepiscono come insopportabile. Il disturbo depressivo, i disturbi d'ansia e le esperienze traumatiche sono tra i fattori psicologici che possono intensificare il rischio di suicidio. Inoltre, situazioni di isolamento sociale e di burnout emotivo possono aggravare il senso di disperazione e rendere più difficile chiedere aiuto. Tuttavia, il suicidio non può essere compreso solo attraverso l'ottica individuale, poiché anche le dimensioni sociologiche e culturali giocano un ruolo significativo. La pressione sociale, le aspettative irrealistiche e i cambiamenti economici o lavorativi possono contribuire a creare un senso di alienazione e di impotenza. La cultura gioca anch'essa un ruolo fondamentale: in alcune società, compresa la nostra, il suicidio è ancora un argomento tabù, il che può impedire alle persone di cercare sostegno per paura di essere giudicate o stigmatizzate.

Le ricerche sociologiche hanno dimostrato poi che fattori come la disuguaglianza economica, la disoccupazione e l'emarginazione sociale possono contribuire all'aumento del rischio di suicidio in determinate popolazioni. L'accesso limitato ai servizi di salute mentale, spesso dovuto a barriere economiche o culturali, può peggiorare la situazione, impedendo a chi è in difficoltà di ricevere il supporto necessario. In questo contesto, è essenziale fornire un supporto emotivo, psicologico e sociale adeguato, sia attraverso interventi preventivi, sia attraverso il rafforzamento dei servizi di ascolto, come quello offerto da Telefono Amico Italia. Le helplines e i centri di supporto possono rappresentare un'ancora di salvezza per chi si trova in momenti di crisi, riducendo l'isolamento e offrendo una via di uscita dal dolore emotivo. Il coinvolgimento delle comunità, la sensibilizzazione e il superamento dello stigma culturale legato al suicidio sono passi fondamentali per affrontare il fenomeno in modo efficace e multidimensionale. Per approfondire: Giornata Mondiale per la Prevenzione del Suicidio

Perché le persone non chiedono aiuto? Le persone possono fare fatica a chiedere aiuto o non chiedere aiuto per una serie di motivi complessi e interconnessi.

Ecco alcune delle possibili ragioni: stigma e vergogna: la paura di essere giudicati o stigmatizzati può impedire alle persone di cercare aiuto. Per molte persone, esprimere difficoltà emotive o psicologiche è ancora considerato un segno di debolezza e questo stigma può

essere un forte deterrente

la paura di essere giudicati o stigmatizzati può impedire alle persone di cercare aiuto. Per molte persone, esprimere difficoltà emotive o psicologiche è ancora considerato un segno di debolezza e questo stigma può essere un forte deterrente barriere economiche : i costi associati ai servizi di salute mentale possono essere proibitivi per molte persone. La mancanza di risorse o di accesso a servizi a basso costo può impedire a chi ha bisogno di ricevere aiuto

: i costi associati ai servizi di salute mentale possono essere proibitivi per molte persone. La mancanza di risorse o di accesso a servizi a basso costo può impedire a chi ha bisogno di ricevere aiuto sfiducia nei professionisti: alcuni individui possono avere una sfiducia nei confronti dei professionisti della salute mentale, magari a causa di esperienze negative precedenti o di pregiudizi personali

alcuni individui possono avere una sfiducia nei confronti dei professionisti della salute mentale, magari a causa di esperienze negative precedenti o di pregiudizi personali problemi di accesso ai servizi : in alcune aree, specialmente in quelle rurali o meno servite, può esserci una scarsità di risorse e di professionisti disponibili, rendendo difficile per le persone ottenere l'assistenza di cui hanno bisogno

: in alcune aree, specialmente in quelle rurali o meno servite, può esserci una scarsità di risorse e di professionisti disponibili, rendendo difficile per le persone ottenere l'assistenza di cui hanno bisogno negazione e minimizzazione: le persone potrebbero non riconoscere la gravità dei loro problemi o potrebbero minimizzare la loro condizione. Questo può portare a una mancata consapevolezza della necessità di cercare aiuto

le persone potrebbero non riconoscere la gravità dei loro problemi o potrebbero minimizzare la loro condizione. Questo può portare a una mancata consapevolezza della necessità di cercare aiuto barriere culturali e linguistiche : le differenze culturali e linguistiche possono influenzare la disponibilità e l'efficacia del supporto psicologico. Le persone provenienti da culture diverse potrebbero non essere a proprio agio nel cercare aiuto in un contesto che non riconosce o rispetta le loro credenze e pratiche

: le differenze culturali e linguistiche possono influenzare la disponibilità e l'efficacia del supporto psicologico. Le persone provenienti da culture diverse potrebbero non essere a proprio agio nel cercare aiuto in un contesto che non riconosce o rispetta le loro credenze e pratiche autonomia e controllo: alcune persone potrebbero avere paura di perdere il controllo della propria vita o di dover dipendere dagli altri e potrebbero volere gestire i propri problemi da soli, a tutti i costi

Differenze di genere: la difficoltà degli uomini a chiedere aiuto Un aspetto che merita attenzione nella prevenzione del suicidio riguarda le differenze di genere. Le statistiche mostrano che gli uomini hanno un tasso di suicidio significativamente più alto rispetto alle donne. Secondo i dati, circa il 75% dei suicidi a

livello globale riguarda uomini.

Ciò può essere dovuto alla maggiore difficoltà degli uomini nel chiedere aiuto. Gli stereotipi di genere che incoraggiano gli uomini a sopprimere le emozioni e a evitare di mostrare vulnerabilità possono ostacolare la loro capacità di cercare supporto quando ne hanno bisogno.

Le norme sociali che associano la mascolinità alla forza emotiva possono indurre gli uomini a vergognarsi nel momento in cui percepiscono il bisogno di sostegno psicologico. Questo isolamento può aumentare il rischio di comportamenti suicidari, poiché la difficoltà di esprimere il proprio dolore impedisce di trovare soluzioni adeguate. Sensibilizzare la popolazione sulla necessità di superare questi pregiudizi può aiutare a ridurre il rischio di suicidio tra gli uomini, promuovendo modelli di comportamento che incoraggino la comunicazione e la richiesta di aiuto.

Il suicidio nei giovani: un problema in aumento Il suicidio tra i giovani è un fenomeno di crescente preoccupazione globale. Le statistiche mostrano che il suicidio è una delle principali cause di morte tra i ragazzi e le ragazze adolescenti, con un'incidenza particolarmente alta tra i giovani tra i 15 e i 24 anni.

I dati indicano che il tasso di suicidio tra i giovani è in aumento, e questo incremento può essere attribuito a diversi fattori, tra cui l'incidenza dei disturbi mentali, l'isolamento sociale e la pressione accademica.

Le ricerche suggeriscono che le esperienze di bullismo, l'esclusione sociale e le difficoltà scolastiche giocano un ruolo significativo nei comportamenti suicidari giovanili. In base a queste evidenze, è quindi fondamentale intervenire con programmi di prevenzione mirati che includano l'educazione emotiva nelle scuole e il rafforzamento delle reti di supporto per i giovani a rischio.

Il servizio di ascolto anonimo, come quello offerto da Telefono Amico Italia, rappresenta una risorsa preziosa per i giovani che potrebbero non sentirsi a loro agio nel chiedere aiuto attraverso canali più tradizionali. È quindi necessario incoraggiare i giovani a cercare supporto e a parlare apertamente delle loro difficoltà, offrendo loro spazi sicuri, privi di giudizio e strumenti e risorse utili per affrontare i momenti di crisi.

Il suicidio negli anziani: una sfida silenziosa Il suicidio tra gli anziani è un problema meno visibile ma altrettanto grave. Gli uomini di età superiore ai 65 anni hanno uno dei tassi di suicidio più elevati. La solitudine, la perdita di autonomia, la perdita del partner e le malattie croniche sono tra gli elementi che contribuiscono maggiormente al rischio di suicidio tra gli anziani. La letteratura evidenzia che la prevenzione tra gli anziani dovrebbe concentrarsi su interventi che riducano l'isolamento sociale e migliorino l'accesso ai servizi di supporto psicologico. Programmi di supporto per la salute mentale, iniziative di integrazione sociale e il rafforzamento delle reti di assistenza possono infatti essere determinanti nel prevenire il suicidio in questa fascia di età.

Le famiglie e i caregiver devono essere sensibilizzati sull'importanza di monitorare il benessere psicologico degli anziani e formati per incoraggiarli a cercare aiuto quando necessario.

Il suicidio tra chi ha già tentato: prevenzione e intervento Le persone che hanno già tentato il suicidio sono a un rischio significativamente maggiore di tentare nuovamente. Gli studi mostrano che circa il 20% delle persone che hanno tentato il suicidio una volta lo farà nuovamente entro i cinque anni successivi. Questo evidenzia l'importanza della prevenzione terziaria, che si concentra su chi ha già avuto episodi di ideazione o comportamento suicidario.

L'intervento efficace per queste persone deve includere un monitoraggio continuo e un supporto psicologico intensivo: programmi di follow-up, terapia psicologica e l'accesso a gruppi di supporto. Inoltre, è importante che le persone che hanno tentato il suicidio ricevano supporto per affrontare le cause sottostanti del loro dolore e per sviluppare strategie di coping efficaci. I servizi di helpline e i centri di crisi possono offrire assistenza immediata e supporto continuativo. Incoraggiare queste persone a mantenere contatti regolari con i professionisti della salute mentale e a partecipare a programmi di supporto può aiutare a prevenire ulteriori tentativi e a migliorare la qualità della loro vita.

La responsabilità dei media. Linee guida per una comunicazione corretta I media giocano un ruolo fondamentale nel modo in cui il suicidio viene percepito dall'opinione pubblica. Una trattazione responsabile dell'argomento può contribuire a prevenire il fenomeno, mentre una copertura inadeguata o sensazionalistica può avere conseguenze gravi, come l'aumento del rischio di emulazione. A tal proposito, l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha pubblicato specifiche linee guida per i media su come trattare il tema del suicidio in modo appropriato. Queste raccomandazioni includono l'evitare descrizioni dettagliate del metodo utilizzato, il non romanticizzare o mitizzare la persona deceduta e l'assicurarsi di fornire informazioni utili su come e dove cercare aiuto.

Nonostante l'esistenza di queste linee guida, i media non sempre le rispettano. In alcuni casi, la descrizione sensazionalistica di un caso di suicidio può creare un'atmosfera emotiva che spinge persone vulnerabili a identificarsi con la vittima. Al contrario, un'informazione sobria, basata sui fatti e rispettosa delle linee guida internazionali, può contribuire alla prevenzione del suicidio, aumentando la consapevolezza e riducendo lo stigma associato alla salute mentale. I media hanno quindi una grande responsabilità nel trattare questi argomenti con cura, garantendo che il pubblico riceva informazioni corrette e che il suicidio non venga mai presentato come una soluzione - perché non lo è.





La prevenzione del suicidio è una sfida collettiva La prevenzione del suicidio richiede uno sforzo collettivo che coinvolga individui, comunità, professionisti della salute e Istituzioni. È urgente la necessità di implementare programmi di prevenzione a livello nazionale, come sottolineato dalla presidente di Telefono Amico Italia, Cristina Rigon. Gli interventi preventivi devono essere specifici e mirati, in modo da raggiungere anche chi non sa o non può chiedere aiuto.

Anche in questa ottica, il tema della Giornata Mondiale per la Prevenzione del Suicidio 2024, "Cambiare la narrativa", promuove proprio questo approccio: spostare la conversazione dal suicidio come tabù, a un dialogo aperto e costruttivo su come prevenirlo.

Un cambiamento culturale che richiede l'impegno di tutti, affinché il suicidio sia riconosciuto come una questione di salute pubblica che può e deve essere affrontata.

Il modello australiano Il Zero Suicide Healthcare Framework è un approccio integrato e sistematico adottato in Australia per ridurre i suicidi tra le persone sotto cura nei sistemi sanitari. Questo modello, sostenuto da organizzazioni come il Zero Suicide Institute of Australasia e Life in Mind, mira a trasformare radicalmente il modo in cui la sanità affronta il rischio suicidario, passando dalla semplice gestione alla prevenzione attiva.

Il framework si basa su alcuni principi fondamentali, tra cui la creazione di piani di sicurezza personalizzati, il coinvolgimento di tutte le parti interessate – dai pazienti ai familiari – e un forte investimento nella formazione del personale sanitario per garantire un'assistenza empatica e continua.

Tra gli elementi chiave ci sono la valutazione del rischio orientata alla prevenzione, il counseling sull'accesso a mezzi letali e il follow-up continuo dopo le dimissioni. Il modello, già implementato con successo in diverse aree, come il Gold Coast Mental Health

and Specialist Service, ha dimostrato di ridurre significativamente i tentativi di suicidio, mostrando l'importanza di una strategia multidimensionale e basata su prove empiriche.