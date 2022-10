Per approfondire l'argomento "Salute Mentale", leggi l'articolo:

Gli obiettivi principali per cui questa giornata è stata istituita e continua ad essere celebrata sono:

Nella celebrazione del 10 ottobre 1994 fu introdotto per la prima volta un tema di riferimento da approfondire in occasione della celebrazione. Da allora, questo tema varia ogni anno.

La Giornata mondiale della salute mentale è stata istituita per la prima volta nel 1992 da Richard Hunter, vice segretario della Federazione mondiale per la salute mentale (WFMH - dall'inglese World Federation for Mental Health).

Giornata Mondiale della Salute Mentale 2022

Per la Giornata mondiale della salute mentale che si celebrerà il 10 ottobre 2022 il tema scelto è "Make Mental Health & Well-Being for All a Global Priority", ossia "Rendere la salute mentale e il benessere di tutti una priorità globale".

L'esigenza di affrontare una simile tematica nasce dalla complessità del contesto nel quale l'intero Mondo si trova ad essere in questo periodo: gli effetti della pandemia da COVID-19 ancora ben visibili e tangibili, lo scoppio delle guerre e l'emergenza climatica con i fenomeni inattesi ed intensi mettono in seria difficoltà i Paesi che ne risultano colpiti e i cittadini che vi abitano, compromettendone non solo la salute fisica, ma anche la salute mentale.

Il numero di persone che sperimenta problemi di salute della mente sono aumentati negli ultimi anni, ma non sempre questa problematica trova la giusta risposta, a livello tanto sociale quanto istituzionale. In molte occasioni, inoltre, bisogna ancora fare i conti con stigmatizzazione, discriminazione e pregiudizio che rendono difficile affrontare apertamente il problema e rivolgersi a chi può fornire l'opportuno aiuto.

Appare chiaro, quindi, come in un simile quadro, il benessere di tutti - incluso, naturalmente, quello mentale - deve rappresentare un elemento prioritario.