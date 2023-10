La campagna di sensibilizzazione #PensatiGiusto, lanciata da Unobravo, il servizio di psicologia online, in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, promuove la consapevolezza e l'accettazione di ogni pensiero ed emozione.

L'iniziativa enfatizza che non esistono pensieri sbagliati, solo persone con cui condividere e discutere. Attraverso lo slogan "Non esistono pensieri sbagliati, ma solo persone giuste con cui parlarne," Unobravo invita le persone a esplorare i propri pensieri ambivalenti, spesso repressi o temuti, e a comprenderli, accettarli e accoglierli.

Uno studio condotto da Unobravo e YouGov evidenzia che una percentuale significativa di italiani ha pensieri negativi sulle proprie scelte o è insoddisfatta della propria vita. La campagna mira a sfatare il tabù intorno a questi pensieri, sottolineando che sono parte normale dell'esperienza umana. L'iniziativa incoraggia il dialogo e sottolinea l'importanza di cercare supporto, come la psicoterapia, per esplorare e comprendere le complesse sfaccettature delle emozioni umane.

#PensatiGiusto invita le persone a unirsi il 10 ottobre in Piazza San Babila a Milano per dare voce ai propri pensieri "sbagliati" e promuovere una maggiore comprensione e accettazione delle sfumature della salute mentale.

La campagna #PensatiGiusto non si esaurirà, il 10 Ottobre, ma si snoderà nelle settimane successive includendo: affissioni multi-soggetto, attività sui social e di influencer marketing, collaborazioni editoriali e un'indagine condotta insieme a YouGov.

"Anche quest'anno, in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, noi di Unobravo vogliamo essere in prima linea. Con la campagna di sensibilizzazione #PensatiGiusto desideriamo dire alle persone che non esistono pensieri sbagliati e incoraggiarle ad acquisire più consapevolezza di sé e della propria emotività.

In questo cammino introspettivo che porta a sviluppare una maggiore accoglienza emotiva propria e altrui, la terapia è uno strumento utile e prezioso. Per questo, lavoriamo da sempre con impegno e dedizione per abbattere lo stigma e i pregiudizi, e contribuire attivamente a dare vita a un mondo in cui prendersi cura del proprio benessere mentale e andare dallo psicologo possa essere considerato normale. Perché tutti, a volte, abbiamo bisogno di uno bravo", ha commentato Danila De Stefano, CEO & Founder del servizio di psicologia online e Società Benefit Unobravo.