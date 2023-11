Giornata Internazionale della Vulvodinia

La vulvodinia è una condizione complessa, la cui origine è caratterizzata da molteplici fattori, ancora non completamente compresi dal punto di vista della loro progressione fisiopatologica. Questo implica che spesso non è possibile attribuire la condizione a una singola causa, ma piuttosto è il risultato dell'interazione di vari elementi. Questi fattori possono agire in modo sinergico, soprattutto quando il disturbo persiste nel tempo e non riceve un adeguato trattamento.

Le donne affette da vulvodinia manifestano modificazioni nella risposta infiammatoria e nell'attività muscolare vulvo-perineale. Attualmente, non è stata identificata una causa univoca, ma diversi elementi possono concorrere all'insorgere della vulvodinia, come:

Anche l'ipertono del pavimento pelvico emerge come una delle cause della vulvodinia. Il dolore nella zona vulvo-perineale può innescare uno spasmo della muscolatura pelvica, amplificando la sensazione di fastidio e sofferenza.

La vulvodinia può altresì subire l'influenza di fattori predisponenti e aggravanti, quali disturbi urinari e ginecologici infiammatori, rapporti sessuali in condizioni di scarsa o assente lubrificazione, secchezza vaginale, abuso di antibiotici, uso di prodotti per l'igiene non appropriati, disordini immunitari, neuropatie, traumi e fattori psicosessuali o relazionali.

Tutti questi elementi possono contribuire al quadro complesso della vulvodinia.

A causa della mancanza di evidenti lesioni cliniche, la vulvodinia è stata per lungo tempo erroneamente classificata come una malattia psicosomatica o persino di origine psicogena. Tuttavia, negli ultimi anni, con l'avanzare delle conoscenze e l'evoluzione dei modelli neuropatici, la comprensione e l'approccio terapeutico a questo disturbo hanno registrato notevoli miglioramenti.

"Nel corso degli anni, la vulvodinia è stata erroneamente etichettata come una condizione di origine psicologica. Questa misconcezione è in parte dovuta al fatto che spesso non sono evidenti lesioni cliniche o anomalie fisiche rilevanti nelle aree genitali delle donne che ne soffrono. La mancanza di segni visibili ha, quindi, portato a ipotizzare che il dolore fosse puramente frutto dell'immaginazione o di difficoltà psicologiche. È, invece, fondamentale guardare alla vulvodinia come a un disturbo complesso, che coinvolge una serie di fattori, tra cui elementi fisici, biologici ed emotivi. I fattori psicologici possono sicuramente influire sulla percezione del dolore e sulla sua persistenza nel tempo, ma non ne sono la sola causa. Il fatto che l'insorgere di problemi fisici possa essere, almeno in parte, riconducibile alla psiche, non significa che non sia una condizione reale, con una base biologica e neuropatica.

Come tutte le patologie con sintomatologia dolorosa, anche la vulvodinia è influenzata da pensieri, emozioni e comportamenti. La percezione del dolore, se prolungata, può influenzare il sistema nervoso a tal punto da far sì che il dolore assuma un ruolo centrale e che si manifesti indipendentemente dalla presenza o meno di uno stimolo doloroso esterno. Il dolore non è, quindi, generato dalla mente, ma piuttosto è la mente ad essere influenzata e plasmata dall'esperienza di dolore cronico.

Convivere col dolore causato dalla vulvodinia può, inoltre, costituire una fonte aggiuntiva di stress e contribuire all''iper-reattività muscolare, creando un ciclo complesso e difficile da interrompere. Infatti, se, da un lato, lo stress può contribuire all'insorgenza e all'aggravamento dei sintomi della vulvodinia, dall'altro lato, la vulvodinia, con i suoi sintomi dolorosi e la loro persistenza nel tempo, può generare un notevole stress personale.

Infine, i traumi, gli abusi sessuali, la familiarità con i disturbi psicologici e della sfera sessuale e la ruminazione che può verificarsi a seguito di eventi traumatici, sono alcuni tra gli altri fattori psicologici che potrebbero causare una maggiore predisposizione alla vulvodinia", ha dichiarato la Dottoressa Valeria Fiorenza Perris.