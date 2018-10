Ginocchio Gonfio: Cos'è? Cause, Sintomi Associati, Diagnosi, Rimedi e Terapia

Tra le cause di ginocchio gonfio figurano: gli infortuni traumatici che minano l'integrità delle strutture articolari; alcune malattie sistemiche, come per esempio l'artrosi, l'artrite reumatoide, la gotta o la malattia reumatica; infine, alcune condizioni locali, quali per esempio le borsiti, le cisti e i sinoviomi.

Il ginocchio gonfio è un sintomo che si presenta quasi sempre in associazione ad altri disturbi; questi disturbi variano a seconda della condizione all'origine del gonfiore articolare.

Per poter rimediare al fenomeno del ginocchio gonfio, è fondamentale individuare l'esatto fattore causale e curarlo nel modo più appropriato.

Breve richiamo anatomico del Ginocchio

Il ginocchio è l'importante articolazione sinoviale del corpo umano, posta tra femore (superiormente), tibia (inferiormente) e rotula (anteriormente).

La sua anatomia è alquanto complessa e comprende: