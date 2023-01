Ginocchio Gonfio: cause e rimedi

Cos'è Cosa si intende per Ginocchio Gonfio? Il ginocchio gonfio è la conseguenza visibile a occhio nudo di un accumulo anomalo di liquido all'interno dell'articolazione del ginocchio (versamento articolare) o in corrispondenza di questa.

Anche noto come gonfiore al ginocchio, il ginocchio gonfio è un sintomo – quindi una manifestazione di una condizione medica – esattamente come la febbre, il mal di testa, il dolore addominale, l'eritema cutaneo ecc. L'espressione "ginocchio gonfio" indica il gonfiore che interessa il ginocchio, quando in quest'ultimo si verifica, per effetto di alcune condizioni mediche a suo carico, un accumulo insolito di liquido.

Sintomi e Complicazioni In genere, il ginocchio gonfio è associato ad altri sintomi e segni, quali: Dolore;

Senso di rigidità (articolare);

Riduzione della mobilità (articolare);

Calore e arrossamento;

Emissione di scricchiolii o crepitii a ogni movimento dell'arto inferiore coinvolto;

Formazione di osteofiti. La presenza di altri sintomi, in aggiunta al ginocchio gonfio, e la natura di tali sintomi è strettamente dipendente dalla sofferenza articolare in atto. Cosa sono gli osteofiti? Simili a una spina di rosa, a un becco o a un artiglio, gli osteofiti sono piccole escrescenze ossee, che si sviluppano sulle superfici articolari di ossa sottoposte a processi erosivi e irritativi dal carattere cronico.

La formazione degli osteofiti è una tipica conseguenza delle fasi più avanzate dell'artrosi e dell'artrite reumatoide. Com'è il Liquido dentro il Ginocchio Gonfio: Idrarto e Emartro A seconda della causa scatenante, il liquido che caratterizza il ginocchio gonfio può essere semplicemente sieroso oppure sieroso misto a sangue.

Il primo caso – liquido sieroso – è un esempio di idrarto, mentre il secondo caso – liquido sieroso misto a sangue – è un esempio di emartro. Quando rivolgersi al medico? In presenza di ginocchio gonfio, è consigliabile un consulto medico quando i classici rimedi, come riposo dell'articolazione, impacchi di ghiaccio sull'articolazione e antinfiammatori, sono inefficaci contro il gonfiore e gli eventuali sintomi associati. Complicazioni Alcune cause di ginocchio gonfio sono talmente gravi, che possono compromettere in modo profondo la motilità articolare e/o alterare in modo drastico l'anatomia dell'articolazione. Quando una o entrambe queste circostanze si verificano, la qualità della vita del paziente ne risente fortemente.

Diagnosi Per rimediare al fenomeno del ginocchio gonfio (la cui presenza è facilmente riscontrabile a occhio nudo), è fondamentale una diagnosi accurata della causa scatenante. Come scoprire le Cause di Ginocchio Gonfio Per individuare la causa di un gonfiore al ginocchio, il medico deve, come prima cosa, valutare il quadro sintomatologico (esame obiettivo) e l'anamnesi; grazie alla conoscenza dei sintomi presenti e delle caratteristiche del paziente, infatti, è in grado di decidere con quali altre indagini proseguire la propria ricerca.

Nello specifico, tra queste indagini possono figurare: Esami di diagnostica per immagine , quali raggi X , risonanza magnetica e/o ecografia .

, quali , e/o . Raggi X al ginocchio : permettono di individuare eventuali fratture ossee a carico di rotula, femore o tibia, oppure gli esiti della degenerazione della cartilagine articolare.

Ecografia al ginocchio : consente di vedere l'esatta posizione del liquido; non è in grado di evidenziare eventuali danni ai menischi o ai legamenti.

Risonanza magnetica al ginocchio : garantisce una visione d'insieme dell'articolazione molto dettagliata; la risonanza magnetica al ginocchio porta alla luce danni a legamenti, tendini e menischi nonché fratture ossee e la degenerazione della cartilagine articolare.

: garantisce una visione d'insieme dell'articolazione molto dettagliata; la risonanza magnetica al ginocchio porta alla luce danni a legamenti, tendini e menischi nonché fratture ossee e la degenerazione della cartilagine articolare. Esami del sangue . Sono utili quando c'è il sospetto che sia in corso una condizione diagnosticabile attraverso l'analisi della composizione sanguigna o del comportamento del sangue; alcune di queste condizioni sono, per esempio, l'artrite reumatoide, le infezioni, l'emofilia ecc.

. Sono utili quando c'è il sospetto che sia in corso una condizione diagnosticabile attraverso l'analisi della composizione sanguigna o del comportamento del sangue; alcune di queste condizioni sono, per esempio, l'artrite reumatoide, le infezioni, l'emofilia ecc. L' artrocentesi a scopo diagnostico . L'artrocentesi diagnostica al ginocchio consiste nell'aspirare e analizzare in laboratorio un campione di liquido che caratterizza il ginocchio gonfio.

Il ricorso all'artrocentesi diagnostica è utile quando il medico sospetta: una malattia della coagulazione, un'infezione oppure una condizione come la gotta o la pseudogotta.

. L'artrocentesi diagnostica al ginocchio consiste nell'aspirare e analizzare in laboratorio un campione di liquido che caratterizza il ginocchio gonfio. Il ricorso all'artrocentesi diagnostica è utile quando il medico sospetta: una malattia della coagulazione, un'infezione oppure una condizione come la gotta o la pseudogotta. L'artroscopia a scopo diagnostico. L'artroscopia al ginocchio con scopi diagnostici è un intervento chirurgico minimamente invasivo, che permette al medico operante di osservare l'articolazione dall'interno, grazie all'inserimento di uno strumento fornito di telecamera (il cosiddetto artroscopio).

In genere, i medici ricorrono all'artroscopia diagnostica al ginocchio solo quando i precedenti esami di diagnostica per immagini non hanno fornito informazioni chiare, lasciando dubbi sulla diagnosi finale.

Terapia Cosa fare quando si ha un Ginocchio Gonfio? La presenza di un ginocchio gonfio impone il ricorso a una terapia basata sulla causa scatenante e sulla gravità di quest'ultima; ciò spiega per quale motivo è fondamentale individuare con precisione cosa produce il gonfiore al ginocchio.

Tra i trattamenti che possono risultare utili alla cura delle cause di ginocchio gonfio, figurano sia rimedi conservativi (adatti per le situazioni meno gravi) che tecniche medico-chirurgiche (idonee per le situazioni clinicamente più importanti). Rimedi Conservativi per il Ginocchio Gonfio Shutterstock I rimedi conservativi disponibili oggi contro le cause di ginocchio gonfio sono: Riposo dell'articolazione interessata. Rappresenta la base di qualsiasi piano terapeutico di recupero da traumi e infiammazioni al ginocchio;

dell'articolazione interessata. Rappresenta la base di qualsiasi piano terapeutico di recupero da traumi e infiammazioni al ginocchio; Ghiaccio ( crioterapia ) sull'articolazione coinvolta, abbinata all' elevazione dell'arto inferiore sofferente . Sono due rimedi utili a ridurre gli stati infiammatori successivi a traumi e al riacutizzarsi di qualche condizione cronica (es: artrosi al ginocchio).

Per ottenere i massimi benefici dalla crioterapia è fondamentale applicare il ghiaccio 4-6 volte al giorno per un lasso di tempo, a impacco, non inferiore ai 15 minuti e non superiore ai 30 minuti;

( ) sull'articolazione coinvolta, abbinata all' . Sono due rimedi utili a ridurre gli stati infiammatori successivi a traumi e al riacutizzarsi di qualche condizione cronica (es: artrosi al ginocchio). Per ottenere i massimi benefici dalla crioterapia è fondamentale applicare il ghiaccio 4-6 volte al giorno per un lasso di tempo, a impacco, non inferiore ai 15 minuti e non superiore ai 30 minuti; Assunzione di farmaci antinfiammatori non steroidei (o FANS ). I FANS contrastano le infiammazioni, quindi attenuano tutti sintomi collegati a queste (tra cui il gonfiore);

. I corticosteroidi sono dei potenti antinfiammatori, che, però, a causa dei loro potenziali gravi effetti collaterali, i medici utilizzano con parsimonia; Assunzione di antibiotici. La terapia antibiotica è indicata esclusivamente quando a sostenere la presenza del ginocchio gonfio è un'infezione batterica. Chirurgia Nell'elenco dei trattamenti medico-chirurgici contro le cause di ginocchio gonfio, rientrano: l'artrocentesi a scopo terapeutico, l'artroscopia a scopo terapeutico, l'intervento di protesi al ginocchio e la sinoviectomia. Artrocentesi Terapeutica L'artrocentesi terapeutica al ginocchio consiste nell'aspirazione di tutto il liquido anomalo presente all'interno dell'articolazione.

Per quanto concerne l'esecuzione, questa pratica è identica all'artrocentesi al ginocchio con scopi diagnostici. Artroscopia del Ginocchio Shutterstock Basata sugli stessi principi dell'artroscopia diagnostica al ginocchio, l'artroscopia terapeutica al ginocchio consiste in un intervento chirurgico minimamente invasivo, finalizzato alla riparazione dei danni articolari.

L'artroscopia terapeutica è fondamentale quando il ginocchio gonfio è dovuto a danni o lesioni articolari che non possono guarire spontaneamente con il riposo (es: rottura del legamento crociato anteriore). Protesi al Ginocchio Shutterstock L'intervento di protesi al ginocchio è un intervento chirurgico estremamente invasivo, che prevede la sostituzione dell'articolazione originaria con un'articolazione artificiale, avente la stessa funzione.

Il ricorso alla protesi al ginocchio è indicato in presenza di una grave degenerazione della cartilagine articolare (es: grave gonartrosi). Lo sapevi che… Le attuali protesi al ginocchio possono contenere parti in metallo e parti in plastica.

Esistono, inoltre, protesi al ginocchio di tipo totale e protesi al ginocchio di tipo parziale: le prime sono adatte laddove serva sostituire tutta l'articolazione; le secondo, invece, sono indicate quando l'articolazione presenta ancora una parte non danneggiata. Sinoviectomia La sinoviectomia al ginocchio è l'intervento chirurgico di asportazione della membrana sinoviale dell'articolazione in questione.

L'operazione di sinoviectomia trova impiego nella cura dei sinoviomi, ossia i tumori che originano dalla membrana sinoviale delle articolazioni.