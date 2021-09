La tendenza alla sedentarietà, la postura scorretta , lo stress , le abitudini poco sane – tutti fattori molto comuni nella nostra epoca- possono causare diverse conseguenze a livello fisico e, in particolare, possono ridurre la mobilità dei vari distretti corporei, arrivando a provocare contratture più o meno intense. Fra le varie cure e i vari metodi a disposizione per allentare queste tensioni, recuperare elasticità e stare meglio c'è anche il metodo LnB-Motion , una particolare ginnastica che coinvolge tutto il corpo.

Che cosa prevede

Il metodo LnB-Motion si basa su un presupposto fondamentale: alcune abitudini tipiche dello stile di vita odierno, come lo stare seduti a lungo, il digitare sulla tastiera di un computer per molte ore, il fare allenamenti unilaterali (che coinvolgono cioè solo alcune parti del corpo), creano deficit e squilibri muscolo-dinamici, che possono generare limitazioni funzionali e dolori. Infatti, coinvolgono solo una minima parte dei muscoli e dei distretti del corpo, andando a sovraccaricarli e lasciando inattive tutte le altre parti: si calcola che oggi, in media, una persona compia solamente il 15% circa dei movimenti possibili e per i quali gli esseri umani sono geneticamente predisposti. Il corpo si adatta lentamente a questa situazione con il risultato che la forza, l'elasticità e la tonicità per tutti i movimenti che non sono eseguiti con regolarità vengono progressivamente meno. Gli esercizi del programma vanno ad agire proprio su tutti questi squilibri.

Spesso, le persone ignorano i piccoli dolori muscolo-scheletrici fino a quando essi non diventano intensi e/o limitanti. È un errore: il male è uno dei segnali che il corpo utilizza per avvertire che si stanno commettendo degli errori e che la programmazione e l'uso dei muscoli e dei tessuti sono scorretti. Il metodo LnB-Motion interviene ancor pima che compaiano i dolori. Infatti, stimola in maniera positiva tutto il corpo, riprogrammando i muscoli e i tessuti, con l'obiettivo di migliorare la mobilità generale e di permettere alla persona di muovere ogni articolazione al massimo della sua estensione, quella per cui essa è predisposta geneticamente. La sequenza completa di esercizi prevede 1.600 estensioni: un lavoro che stimola tutte le articolazioni e i muscoli, ristabilendo l'equilibrio muscolo-dinamico.