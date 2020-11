Ginnastica per Anziani: Quali Esercizi?

In questo articolo cercheremo di capire meglio come agire sullo stile di vita degli anziani , migliorandone la condizione fisica e mentale, e cercando di aumentare la qualità e l' aspettativa di vita . Entreremo nel merito dell' attività fisica – alla quale andrà logicamente associata una dieta corretta – e più precisamente di quali esercizi potrebbero essere considerati " più importanti " per gli anziani.

La prima regola per "invecchiare bene" è, già da adulti, investire tempo ed energie nella cura personale , del corpo e della mente . Fortunatamente, anche per i più "vissuti" è possibile intervenire tardivamente sul processo di invecchiamento migliorandolo .

La terza età è una fase molto particolare , perché evolve in maniera estremamente soggettiva . Sappiamo tutti che il processo di invecchiamento è irreversibile , ma ciò non toglie che possa decorrere più o meno celermente in base a vari fattori.

Certo, è innegabile che ad un calo significativo delle prestazioni fisiche , che di solito si verifica a causa di immobilità e dieta non equilibrata , seguirà più velocemente anche un declino mentale e viceversa . Quindi, per "invecchiare bene" bisogna mantenere allenato il corpo tanto quanto la mente.

Per stimare il processo di invecchiamento, che può comunque procedere in maniera differente tra i tessuti , gli organi e le funzioni , bisogna considerare certamente l' età attuale , ma anche la condizione pregressa . Per chiarezza, inutile prendere come riferimento il calo della vista se il soggetto in questione ha questo problema dall'età infantile. Lo stesso dicasi per le funzioni cognitive, come la memoria, oppure per l'espressione di forza muscolare , o per alcune condizioni disagevoli osteo-articolari.

Trattasi di un declino fisiologico corporeo e mentale che inizia , per il vero, già nella prima età adulta . È impossibile , ovviamente, capire in che modo ognuno di noi è realmente predisposto all'invecchiamento. Nonostante in Italia sia stato fissato un limite di 65 anni per l'inizio della cosiddetta terza età, diverse persone mostrano un anticipo o un ritardo più o meno significativi.

Prima di approfondire in che modo correggere le abitudini della terza età, cerchiamo di capire meglio in cosa consiste il processo di invecchiamento .

Prendendo in considerazione i più anziani, quindi, non possiamo contare sull'importantissimo effetto della prevenzione, ma fortunatamente esiste comunque un certo margine di miglioramento .

Quali Esercizi

L'allenamento motorio dev'essere personalizzato, nel senso che ogni anziano può avere problematiche differenti, delle quali è necessario tenere a mente per evitare di peggiorare la situazione. Attenzione perché non si tratta di un'ovvietà.

Ad esempio, far praticare ciclismo – per quanto tranquillamente – ad un anziano che mostra qualche difficoltà di equilibrio significherebbe aumentare molto il rischio di caduta e frattura ossea. La rottura del femore, come sappiamo, è una delle principali cause di allettamento e decesso in terza età.

Una brutta scivolata può verificarsi anche a bordo vasca in piscina; quindi, se il soggetto non ha già familiarità con questi impianti, talvolta è consigliabile evitarli.

Nelle persone artrosiche poi, soprattutto non operabili, non sempre la mobilitazione attiva del distretto interessato è una scelta azzeccata; sollecitare troppo un'articolazione già dolente può portare a un peggioramento della sintomatologia dolorosa e conseguente riduzione della mobilità nel cronico.

Nel complesso, l'attività fisica per gli anziani deve impegnare sia il metabolismo aerobico – che ha un ottimo impatto sui parametri del sangue, sulla fitness respiratoria e cardio-circolatoria – sia l'espressione di forza, mantenendo il trofismo muscolare.

Esercizi aerobici per gli anziani

Le attività aerobiche per anziani devono essere a bassa intensità (media, per gli ex sportivi) e medio volume. Significa che il battito cardiaco non dovrebbe indicare un eccesso di affanno, così come la frequenza respiratoria, e la durata totale potrebbe corrispondere a 20-30'. La quotidianità di movimento offre i migliori risultati ma, se non fosse possibile, è consigliabile mantenersi a 3-4 sedute settimanali.

Va bene qualsiasi tipo di movimento. Per chi ha la possibilità di camminare, anche con bastone o deambulatore, ben venga. All'aperto mai da soli ovviamente, evitando le calde ore estive e le rigide temperature invernali; lo stesso vale per l'impiego di bicicletta. Se invece non fosse possibile outdoor, si raccomanda l'impiego di tapis-roulant o cyclette – sempre utili, anche quando, come già detto, non è possibile uscire.

8 esercizi di potenziamento con gli elastici per anziani

Per quanto riguarda la muscolazione, faremo ora pochi esempi che dovrebbero coprire la maggior parte del bacino d'utenza in terza età. Anche in tal caso la frequenza ottimale sarebbe giornaliera, visto il modesto impegno temporale che andrebbe ad occupare.

È sufficiente disporre di una sedia e un elastico.

ATTENZIONE! Almeno la prima volta è consigliabile farsi illustrare gli esercizi da un personal trainer.