Generalità

Cos'è la Gentamicina e caratteristiche principali

La gentamicina è un antibiotico appartenente alla classe degli amminoglicosidi.

In verità, quando si parla di gentamicina ci si riferisce più propriamente ad un insieme di omologhi di gentamicina (gentamicina C1, C1a e C2) strutturalmente molto simili.

Shutterstock

La gentamicina è un composto di origine naturale, ottenuto dalla Micromonospora purpurea e da altri microorganismi del suolo simili a quest'ultima.

Questo principio attivo è stato uno dei primi antibiotici a mostrarsi attivo contro le infezioni da Pseudomonas aeruginosa, un batterio patogeno, opportunistico e altamente virulento che può provocare infezioni polmonari, cutanee (lo si trova spesso nelle ustioni), dell'orecchio, dell'occhio e del tratto urinario.

La gentamicina ha uno spettro d'azione piuttosto ampio ed è disponibile in commercio in medicinali adatti alla somministrazione per via parenterale, per via cutanea e per via oculare.

I medicinali contenenti gentamicina per uso cutaneo e oculare sono solitamente vendibili dietro presentazione di apposita ricetta medica ripetibile e il loro costo è a totale carico del cittadino (farmaci di fascia C). Per quanto riguarda i medicinali per uso parenterale a base di gentamicina, invece, alcuni di essi sono acquistabili dietro presentazione di ricetta medica, mentre altri sono ad uso ospedaliero (OSP).

Il principio attivo viene impiegato anche in ambito veterinario in specifici medicinali dedicati a questo tipo di uso.

Nota: in commercio esistono molti medicinali in forma di creme per uso cutaneo contenenti gentamicina in associazione a betametasone (un farmaco corticosteroide). Per maggiori informazioni in merito, si consiglia la lettura dell'articolo dedicato: Gentamicina e Betametasone.

Esempi di Medicinali contenenti Gentamicina