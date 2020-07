Generalità Che cosa sono Gentamicina e Betametasone e Caratteristiche generali La gentamicina è un antibiotico appartenente alla famiglia degli amminoglicosidi. È disponibile in preparazioni farmaceutiche sia da sola, sia in associazione a betametasone (un farmaco antinfiammatorio di tipo steroideo impiegato nel trattamento di manifestazioni infiammatorie e allergiche). Shutterstock Gentamicina e Betametasone - Strutture Chimiche La gentamicina, in realtà, è una miscela di più molecole ad azione antibiotica i cui maggiori componenti sono la gentamicina C-1, la gentamicina C-1a e la gentamicina C-2. La gentamicina associata a betametasone è disponibile sotto forma di crema per uso cutaneo. Tutti i medicinali formulati come creme per uso topico contenenti i suddetti principi attivi sono dispensabili in farmacia solo dietro presentazione di apposita ricetta medica ripetibile (RR). Essendo classificati come farmaci di fascia C, il loro costo è a totale carico del cittadino. Esempi di Medicinali contenenti Gentamicina e Betametasone Betacream®

Brexagenbeta®

Egerian®

Fidagenbeta®

Gentalyn Beta®

Gentamicina Betametasone ABC®

Gentamicina Betametasone Aurobindo®

Gentamicina Betametasone Almus®

Gentamicina Betametasone DOC®

Gentamicina Betametasone Hexal®

Gentamicina Betametasone Mylan®

Gentamicina Betametasone Teva®

Gentamicina Betametasone Zentiva®

Sterozinil®

Avvertenze e Precauzioni Cosa bisogna sapere prima di assumere Gentamicina e Betametasone Se durante l'utilizzo di gentamicina e betametasone insorgono irritazioni o sensibilizzazione, il trattamento con il farmaco deve essere immediatamente interrotto ed è necessario informarne subito il medico. L'utilizzo di betametasone - anche se per via topica - può causare una diminuzione della funzionalità delle ghiandole surrenali. L'utilizzo di gentamicina e betametasone su aree estese di cute, soprattutto se lese, per lunghi periodi e con l'utilizzo di bendaggi occlusivi, può far sì che si verifichi un aumento dell'assorbimento sistemico di gentamicina e di betametasone stessi. In questi casi, possono insorgere alcuni degli effetti avversi che si possono manifestare quando la gentamicina è somministrata per via sistemica, perciò, va usata molta cautela. L'uso prolungato di antibiotici - anche per via topica - può favorire lo sviluppo d'infezioni da batteri resistenti e da funghi. Se ciò avviene, il trattamento con gentamicina e betametasone deve essere interrotto e deve essere iniziata una terapia specifica contro queste infezioni secondarie. Nota Bene L'uso di creme a base di gentamicina e betametasone nei pazienti pediatrici dovrebbe avvenire solo se strettamente necessario e, soprattutto, solo se prescritto dal medico e sotto il suo controllo. Per sapere se una crema a base di questi principi attivi può essere usata in bambini e adolescenti, chiedere consiglio al medico o al farmacista e consultare il foglietto illustrativo del medicianle che si vorrebbe utilizzare.

Interazioni Interazioni Farmacologiche fra Gentamicina e Betametasone e Altri Farmaci Non sono note interazioni fra gentamicina e betametasone per uso topico e altri medicinali. In qualsiasi caso, prima di iniziare il trattamento con gentamicina e betametasone, sarebbe bene informare il medico se si stanno assumendo, sono stati recentemente assunti o si potrebbero assumere medicinali o prodotti di qualsiasi tipo - per uso topico e non - compresi i farmaci senz'obbligo di prescrizione medica (SOP), i farmaci da banco (OTC), i prodotti erboristici e fitoterapici, i prodotti omeopatici, ecc.

Come Agisce Come Funzionano Gentamicina e Betametasone e con quale Meccanismo d'Azione agiscono? La gentamicina e il betametasone sono due diversi principi attivi che svolgono differenti attività. La gentamicina è un antibiotico che esplica la sua azione antibatterica interferendo con la sintesi proteica dei batteri. La sintesi delle proteine all'interno delle cellule batteriche avviene grazie a particolari organuli: i ribosomi. Questi sono costituiti da RNA ribosomiale e da proteine fra loro associati a formare due subunità: la subunità 30S e la subunità 50S. Il compito del ribosoma è di tradurre l'RNA messaggero proveniente dal nucleo cellulare e di sintetizzare le proteine per cui esso codifica. La gentamicina si lega alla subunità ribosomiale 30S, così facendo, è in grado di impedire il legame RNA messaggero-ribosoma e, inoltre, ostacola la "lettura" dello stesso RNA messaggero portando il ribosoma a sintetizzare proteine "sbagliate", chiamate proteine non-senso. Alcune di queste proteine non-senso s'inseriscono nella membrana cellulare batterica alterandone la permeabilità. Tale alterazione consente l'ingresso di nuovo antibiotico all'interno della stessa cellula, causando un blocco totale della sintesi proteica. Naturalmente, questi meccanismi hanno conseguenze devastanti sulla cellula batterica che, pertanto, va incontro a morte certa. Il betametasone, invece, è un antinfiammatorio steroideo e - come tale - agisce sulla componente infiammatoria. Più precisamente, esso diminuisce l'attività delle cellule infiammatorie (come neutrofili, macrofagi, cellule T-helper, ecc.) e diminuisce la produzione di mediatori della risposta infiammatoria e immunitaria (come prostanoidi, citochine, fattori di adesione, ecc.).

Dosaggio e Modo d'uso Come si Somministrano le Creme a base di Gentamicina e Betametasone e in Quali Dosi? Come più volte ribadito, gentamicina e betametasone sono disponibili all'interno di creme per uso cutaneo. L'utilizzo del farmaco deve essere fatto attenendosi strettamente alle direttive del medico e seguendo le indicazioni riportate sul foglietto illustrativo del medicinale che si deve utilizzare. Generalmente, si raccomanda di applicare una piccola quantità di crema a base di gentamicina e betametasone nella zona da trattare almeno due o tre volte al giorno. In caso si debbano trattare delle dermatosi profonde infette o delle lesioni da psoriasi, si può ricorrere all'utilizzo del bendaggio occlusivo. Per eseguirlo in maniera corretta, seguire le indicazioni fornite dal medico e le istruzioni riportate sul foglietto illustrativo del medicinale che si deve impiegare. I farmaci contenenti gentamicina e betametasone in crema dermatologica NON devono essere applicati sugli occhi.

Gravidanza e Allattamento Le Creme a base di Gentamicina e Betametasone possono essere utilizzate durante la Gestazione e nelle Madri che Allattano al Seno? L'utilizzo di gentamicina e betametasone da parte di donne in gravidanza dovrebbe essere effettuato solo in casi di effettiva necessità e solo dopo aver chiesto consiglio al medico ma, in qualsiasi caso, il trattamento con il farmaco in donne gravide non deve essere fatto ad alte dosi e tantomeno per lunghi periodi. Ad ogni modo, sarà il medico a stabilire - dopo un'attenta valutazione del rapporto fra i benefici attesi per la madre derivanti dall'uso del farmaco e i potenziali rischi per il feto - se è il caso o meno di utilizzare i medicinali contenenti gentamicina e betametasone. Le madri che allattano al seno, prima di assumere gentamicina e betametasone devono chiedere consiglio al medico che - in funzione delle condizioni di ciascuna paziente - deciderà se è il caso di interrompere l'allattamento o se è il caso di evitare la terapia con il farmaco.