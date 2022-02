Geloni: Come Riconoscerli e Come Curarli

Generalità

Il gelone è una reazione cutanea causata dal riscaldamento repentino dopo l'esposizione a temperature fredde.

Cosa Sono i Geloni?

Conosciuto anche come eritema pernio, il classico gelone si manifesta come una dolorosa infiammazione dei piccoli vasi sanguigni presenti nella pelle. Il danno termico ai capillari induce una risposta cutanea che si manifesta con arrossamento, prurito, gonfiore e vesciche sulle estremità del corpo, come naso, orecchie, dita dei piedi e delle mani. I geloni possono essere idiopatici o associarsi a gravi condizioni mediche, che devono essere approfondite. Ad esempio, episodi ricorrenti possono essere indicativi di malattie del tessuto connettivo o disturbi della circolazione. Il trattamento dei geloni prevede tipicamente l'uso di rimedi topici e farmaci antinfiammatori. Il paziente, di solito, recupera entro un paio di settimane. Se la condizione è trascurata, però, vi è il rischio di complicazioni, come ulcere cutanee, cicatrici ed infezioni, che possono ritardare la guarigione.