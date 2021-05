Esistono altre razze che presentano caratteristiche simili allo Sphynx e che sono derivanti suoi discendenti o portatori di geni simili; non tutte però sono ancora riconosciute ufficialmente per la scarsa quantità di esemplari presenti:

La razza che più rappresenta questa categoria di gatti è indubbiamente lo Sphynx , essendo il più conosciuto e con maggiori quantità di esemplari presenti. Lo Sphynx deve il suo caratteristico aspetto glabro ad una mutazione di un gene recessivo indicato con hr (hairless, ovvero senza pelo). Il primo esemplare nato in Canada è infatti derivato da gatti comuni a pelo corto portatori del carattere recessivo, a sua volta selezionato successivamente per la creazione della razza.

Lo Sphynx è un gatto molto socievole ed amichevole . Ama stare in compagnia e generalmente non ha diffidenza nel relazionarsi con altri gatti o con altre specie, ricercando il contatto con chi ha intorno. E' intelligente, vivace e curioso diventando un ottimo animale da compagnia, adatto anche ai bambini. Per le sue caratteristiche fisiche il suo ambiente ideale è quello domestico .

E' importante considerare il fatto che gatti come lo Sphynx risentono maggiormente del cambio di temperatura esterna. Per questo motivo nel periodo invernale può essere utile coprire l'animale al fine di evitare una maggior dispersione di calore, lasciando testa e zampe scoperte. Al contrario in estate bisogna fare attenzione ai raggi UV a cui la cute viene esposta. E' necessario infatti applicare lozioni protettive soprattutto nelle zone più chiare del mantello, per evitare scottature e lesioni dermatologiche.

Le patologie maggiormente riscontrate in gatti senza pelo sono a livello cutaneo. Eritemi e scottature sono molto frequenti, se non adeguatamente protetti. Inoltre, lesioni cutanee possono avvenire casualmente a seguito di attività di gioco con altri gatti o cani. La sensibilità della cute è infatti maggiore rispetto alle razze con un folto mantello. In ambito dermatologico sono riscontrabili infine manifestazioni cutanee di tumori della pelle, da indagare all'insorgenza da un medico veterinario.

Per quanto riguarda lo Sphynx, una elevata percentuale di esemplari vengono colpiti da malattie cardiache ed in particolare dalla HCM (Cardiomiopatia ipertrofica). I soggetti colpiti possono manifestare sintomatologia cardiogena anche improvvisamente a qualsiasi età. Tale patologia è risultata di natura ereditaria, ma a differenza di altre razze come Maine Coon e Ragdoll non è associata ad una specifica mutazione genetica. Per questo motivo gli unici atti preventivi da effettuare sono dati da visite cardiologiche periodiche ed ecocardiogramma e non da un test genetico specifico.

Altra patologia che colpisce gli Sphynx è la miopatia ereditaria, patologia neuromuscolare recessiva data dal gene COLQ che provoca debolezza muscolare e affaticabilità, soprattutto dopo sforzo, stress o eccitamento, simile alla sindrome miastenica congenita dell'uomo.

In conclusione i gatti senza pelo hanno bisogno di attenzione e cure preventive specifiche proprio per la loro caratteristica "nudità" e questo deve essere considerato nel momento in cui ci decida di adottarne uno