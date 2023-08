Per gaslighting si intende una forma di manipolazione psicologica che punta a sminuire e invalidare il vissuto di una persona. Il termine "gaslighting" deriva da un film del 1944 intitolato "Gaslight ", in cui il protagonista manipola intenzionalmente sua moglie intervenendo su piccoli aspetti della realtà e portandola a credere di essere impazzita. Nel momento in cui la moglie nota un reale calo di intensità della luce a gas, da cui "gaslight", il marito le fa credere che sia tutto frutto della sua immaginazione. In ambito psicologico, il gaslighting è un comportamento manipolativo in cui si cerca di far dubitare un'altra persona della validità delle sue percezioni e pensieri, spesso puntando a mettere in discussione anche la sua stessa sanità mentale. Questo fenomeno può verificarsi in diversi contesti, assumendo molte forme e sfumature, più o meno consapevoli.

Il gaslighting è una forma di abuso emotivo che può anche portare a gravi conseguenze sulla salute mentale e sul benessere della persona. Può verificarsi in vari contesti, dalle relazioni personali alla sfera lavorativa, fino a essere stato riportato anche in ambito sanitario.

È importante riconoscere che il gaslighting è una forma di abuso : trovarsi in un contesto in cui si è costantemente esposti a gaslighting può portare a stress, burnout, ansia , sintomi depressivi e sintomi psicosomatici che è bene affrontare da subito con consapevolezza.

Il gaslighting è stato studiato prevalentemente nell'ambito delle relazioni di coppia , all'interno delle diverse forme di manipolazione emotiva e psicologica che possono verificarsi nel rapporto tra due persone. Ma il gaslighting è un fenomeno che non si riscontra solo delle relazioni affettive. In ambito lavorativo, ad esempio, subire gaslighting significa essere oggetto di costanti svalutazioni sul proprio operato e punto di vista , una prassi, purtroppo, ancora molto frequente in alcuni contesti. Non solo: a volte, il gaslighting è riscontrabile anche in ambito sanitario, quando i sintomi riportati dai pazienti vengono minimizzati o non presi sul serio da parte del personale medico, come nel caso di alcune sintomatologie difficili da diagnosticare o non ancora pienamente conosciute, quali, ad esempio, quelle riguardanti patologie come la vulvodinia o la fibromialgia .

Cosa fare in caso di gaslighting?

Quando le nostre idee, percezioni ed emozioni non vengono prese sul serio, possono dare origine a dubbi e insicurezze sulla nostra stessa persona.

Il primo passo per superare il gaslighting è riconoscere che si tratta di una manipolazione emotiva, più o meno consapevole da parte di chi la mette in atto.

Quando si parla di gaslighting all'interno delle relazioni interpersonali è sempre molto diffusa la tendenza a produrre le etichette di "vittime" e "carnefici"; questa prassi, se da un lato offre il giusto riconoscimento della sofferenza provata da chi subisce gaslighting, dall'altro ha il rischio di tenere ancorata la persona a una definizione identitaria dalla quale diventa, poi, difficile emanciparsi. In questo senso, la voglia di ottenere giustizia e riconoscimento da parte della "vittima "potrebbe alimentare un circolo vizioso di dipendenza e dinamiche manipolative che invischiano ulteriormente la persona all'interno della relazione con il gaslighter.

Pertanto, riconoscere di essere "vittima" di gaslighting non basta per tutelarsi. Per fare in modo che il gaslighting non abbia effetti negativi sulla salute mentale di chi lo subisce, più che definire la questione in termini di "vittime" e "carnefici", è necessario abbandonare la comprensibile voglia di ottenere riconoscimento da parte del gaslighter e mantenere il focus sulla propria persona e salute mentale.

Uscire dal gaslighting può essere un processo difficile e doloroso, ma essenziale per ripristinare il proprio benessere emotivo e mentale.



Per superare e affrontare il gaslighting è, quindi, necessario:

● Stabilire i propri confini: considerare la possibilità di allontanarsi è spesso una premessa fondamentale per prendere le distanze e proteggersi dalla manipolazione emotiva.

● Lavorare sulla propria autostima: imparare a riconoscere la validità della propria persona e di ciò che si sente è fondamentale per evitare di restare troppo legati alla ricerca di rivalsa sul gaslighter.

● Cercare supporto: un professionista della salute mentale può aiutare a ottenere il supporto necessario per affrontare il gaslighting e imparare a gestire le manipolazioni ricevute.

Il gaslighting è una forma di abuso emotivo che può avere gravi conseguenze sulla salute mentale e sulla qualità di vità di chi lo subisce. È molto importante diventare sempre più consapevoli delle varie forme di gaslighting che possono verificarsi nei diversi ambienti che frequentiamo e non lasciare solo chi lo subisce, invitando a chiedere aiuto e, nel contempo, facendo in modo che in tutti i contesti ci sia rispetto e accoglienza per chi si muove al loro interno.

