Gambe di fragola: cosa sono e come si curano

Come si sviluppano le gambe di fragola

Le gambe di fragola sono un evento piuttosto comune e, salvo rarissimi casi acuti, non preoccupante. Anche se possono assomigliare ad altre condizioni che coinvolgono l'epidermide esistono segni rivelatori specifici che permettono di individuarle: pelle delle gambe punteggiata o bucherellata, pori inscuriti e comparsa di punti marroni o neri sulle gambe dopo la rasatura.

Le cause scatenanti possono essere diverse. Queste le più comuni.

Depilazione errata

La rasatura, in particolare se fatta con il rasoio, è una delle cause più frequenti delle gambe di fragola. A determinarle non è tanto l'estrazione dei peli ma piuttosto l'uso di strumenti vecchi o non puliti o il non ammorbidire la pelle con gel, schiume o creme emollienti prima di procedere. Queste azioni, infatti, possono causare follicolite e peli incarniti, a loro volta spesso precursori delle gambe di fragola.

Pori ostruiti

La pelle delle gambe contiene migliaia di pori che possono ostruirsi se su di essi si depositano batteri, pelle morta e sporco che si mischiano ai naturali oli della pelle, che esposti all'aria si ossidano e diventano neri, propiziando l'insorgenza delle gambe di fragola.

Follicolite

La follicolite si verifica quando il follicolo pilifero si infiamma e talvolta infetta. Questa condizione può essere il risultato di rasatura con la lametta, ceretta o altri metodi di depilazione che lasciano il follicolo pilifero aperto ed esposto all'aria, ma può verificarsi anche se la pelle entra in contatto con batteri, lievito e funghi.

Anche fare il bagno in una vasca idromassaggio in cui il pH o le sostanze chimiche presenti non siano state regolate correttamente può portare alla follicolite, che in genere inizia come piccole protuberanze o vesciche rosse, che possono successivamente evolvere in croste più vistose.

A volte, la follicolite può essere correlata ai peli incarniti e questo può anche portare all'aspetto della pelle scurito associato alle gambe di fragola.

Cheratosi pilare

La cheratosi pilare appare sulla pelle delle cosce e della parte superiore delle braccia ed è una condizione benigna e comune caratterizzata da piccole protuberanze ruvide e dure al tatto, secche e pruriginose che a prima vista potrebbero sembrare minuscoli brufoli, pelle d'oca o pelle di pollo.

I dossi causati dalla cheratosi pilare però sono in realtà minuscoli accumuli di cheratina proteica e cellule della pelle morte e possono essere trattati semplicemente con l'applicazione di creme idratanti. Questo evento compare più frequentemente durante i mesi invernali rispetto a quelli estivi.

Pelle molto secca

La pelle secca può causare o esacerbare i sintomi delle gambe di fragola, anche se di per sé non fa scurire i pori. Se la pelle è molto secca però è più probabile che si irriti durante la depilazione e questo potrebbe renderla più vulnerabile allo sviluppo di ustioni da rasoio, follicolite e gambe di fragola.