Le principali cause di frattura vertebrale sono: gli incidenti automobilistici, le cadute accidentali dall'alto, gli scontri fisici che caratterizzano gli sport di contatto, gli atti di violenza e tutte quelle malattie che indeboliscono le ossa, come per esempio l'osteoporosi.

A seconda della dinamica di infortunio, la frattura vertebrale può avere connotati diversi e associarsi o meno alla lesione del midollo spinale e/o dei nervi spinali limitrofi.

Le fratture vertebrali producono dolore alla schiena e, combinate a una lesione del midollo spinale, sono responsabilità anche di disturbi neurologici.

Per una diagnosi esaustiva di frattura vertebrale, sono fondamentali: l'esame obiettivo, l'anamnesi, i test di imaging e, talvolta, la valutazione neurologica.

Il trattamento di una frattura vertebrale varia in funzione del tipo di frattura.