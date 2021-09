Due per ogni arto inferiore , i malleoli (al singolare, malleolo ) sono le prominenze ossee visibili sul lato interno e sul lato esterno di ciascuna caviglia. La caviglia è l'importante articolazione del corpo umano , situata al confine tra gamba e piede . Il malleolo presente sul lato interno della caviglia appartiene all'estremità distale della tibia e, nel linguaggio anatomico, è detto malleolo tibiale o malleolo mediale . Il malleolo presente sul lato esterno della caviglia, invece, fa parte dell'estremità distale del perone (o fibula ) e, nel linguaggio degli anatomisti, è denominato malleolo peroneale o malleolo laterale . Ricordando ai lettori che tibia e perone costituiscono lo scheletro della gamba , i due malleoli – il tibiale e il peroneale – ricoprono l'importante compito di fornire stabilità all'articolazione della caviglia, in particolare durante movimenti assai accentuati del piede.

La frattura del malleolo è l'infortunio scheletrico contraddistinto dalla rottura di uno o entrambi i malleoli della caviglia . Nella maggior parte dei casi, gli episodi di frattura del malleolo sono la conseguenza di una rotazione eccessiva della caviglia, una caduta accidentale oppure un incidente stradale. Esistono almeno tre tipologie di frattura del malleolo: la frattura di tipo unimalleolare, la frattura di tipo bimalleolare e la frattura di tipo trimalleolare. I sintomi tipici di una generica frattura del malleolo consistono in: dolore , ematoma , gonfiore, deformità scheletriche e zoppia . Per una diagnosi corretta di frattura del malleolo e delle cause scatenanti, sono quasi sempre sufficienti l'esame obiettivo, l' anamnesi e i raggi X . Il trattamento dipende dalla gravità della frattura e dal numero di malleoli fratturati. Per le fratture lievi, la terapia prevista è conservativa, mentre, per le fratture più gravi, la cura prevista è di tipo chirurgico.

In base ai connotati della lesione ossea presente, una frattura del malleolo può presentarsi in vari modi: per esempio, può essere composta o scomposta, stabile o instabile, semplice o pluriframmentaria, chiusa o aperta ecc.

L'esame obiettivo è l'insieme di "manovre" diagnostiche, effettuate dal medico, per verificare la presenza o assenza, nel paziente, dei segni indicativi di una condizione anomala. In caso di sospetta frattura del malleolo, il più classico degli esami obiettivi ha per oggetto la caviglia dolente e prevede almeno due "manovre" diagnostiche: la ricerca di un qualche ematoma, gonfiore, deformità ecc. e una valutazione della capacità di movimento. Passando quindi all'anamnesi, quest'ultima è la raccolta e lo studio critico dei sintomi e dei fatti d'interesse medico, denunciati dal paziente o dai suoi familiari (N.B: i familiari sono coinvolti, soprattutto, quando il paziente è piccolo). In caso di sospetta frattura del malleolo, la più classica delle anamnesi è in grado di rivelare i possibili fattori scatenanti e le condizioni di rischio.

In genere, l'iter diagnostico a cui sono sottoposti i pazienti con una sospetta frattura del malleolo prevede: un accurato esame obiettivo, un'attenta anamnesi e una serie di esami di diagnostica per immagini. Gli esami di diagnostica per immagini sono fondamentali per confermare qualsiasi sospetto, relativo alla presenza di una frattura ossea.

Trattamento

Frattura del Malleolo: Come Curarla?

Il trattamento di una frattura del malleolo dipende da quali e quanti malleoli sono fratturati e dalla gravità della frattura.

In genere, è valida la regola per cui, se i frammenti del malleolo sono vicini tra loro e l'infortunio non è grave, sono sufficienti il riposo e l'immobilizzazione della caviglia interessata per almeno 6-8 settimane; mentre, se i frammenti del malleolo sono distanti od ostacolati nell'avvicinamento e l'infortunio è grave, è fondamentale il ricorso alla chirurgia.

Terapia in caso di Frattura del Malleolo Peroneale

Una frattura non grave del malleolo peroneale (quindi una frattura composta e stabile) prevede un trattamento di tipo conservativo, consistente in un periodo di riposo, nell'immobilizzazione della caviglia tramite gessatura e nell'uso di stampelle per evitare l'appoggio a terra. In genere, in tali circostanze, la gessatura interessa il piede e buona parte della gamba e ha una durata di circa 6 settimane.

Una frattura grave del malleolo peroneale, invece, richiede l'intervento del chirurgo, il quale dovrà prima riposizionare i frammenti ossei nella loro posizione anatomica corretta e poi saldarli tra loro per mezzo di viti, perni ecc. Al termine dell'intervento chirurgico, il riposo, l'immobilizzazione della caviglia operata e l'uso di stampelle, per evitare l'appoggio a terra, sono d'obbligo. Di solito, riposo e immobilizzazione dovrebbero durare tra le 6 e le 8 settimane.

Terapia in caso di Frattura del Malleolo Tibiale

Il trattamento previsto in presenza di una frattura del malleolo tibiale è molto simile a quello descritto poc'anzi, in caso di frattura del malleolo peroneale.

Terapia in caso di Frattura Bimalleolare

A prescindere dalla loro gravità, gli episodi di frattura bimalleolare richiedono l'intervento chirurgico, seguito da: un periodo di riposo, l'immobilizzazione della caviglia per almeno 6 settimane e l'uso di stampelle.

Gli unici casi di frattura bimalleolare, per i quali è sconsigliata la chirurgia, sono quelli in cui il paziente soffre di gravi problemi di salute. In tali frangenti, infatti, la pratica chirurgica potrebbe essere fatale.

Terapia in caso di Frattura Trimalleolare

La terapia prevista in presenza di una frattura trimalleolare è molto simile, se non uguale, a quella descritta poc'anzi, in caso di frattura bimalleolare; anche la categoria di pazienti inadatti all'intervento chirurgico è la medesima.

Frattura del Malleolo: Come capire se è Guarita?

Sia in presenza di fratture gravi, sia in presenza di fratture non gravi, l'unico modo per appurare la saldatura di una malleolo fratturato è osservarne lo stato di salute, per mezzo di un esame ai raggi X.

Se, in base all'esame ai raggi X, persiste una qualche lesione ossea, il medico curante è costretto a immobilizzare nuovamente la caviglia e parte della gamba, e a raccomandare altro riposo.

Frattura del Malleolo e Fisioterapia

Qualsiasi frattura del malleolo richiede, dopo il periodo di riposo e immobilizzazione della caviglia, un ciclo di sedute di fisioterapia.

In tali circostanze, la fisioterapia serve a ristabilire la mobilità articolare della caviglia interessata, rinforzare i muscoli dell'arto inferiore immobilizzato per lungo tempo ecc.