Generalità

Che cos'è la Fosfomicina e Caratteristiche generali

La fosfomicina è un principio attivo ad azione antibiotica avente origine naturale ottenuto per la prima volta da colture di Streptomyces fradiae.

Shutterstock Fosfomicina - Struttura Chimica

La fosfomicina può essere somministrata sia per via orale (in forma di granulato per soluzione orale) che per via endovenosa (in forma di polvere per soluzione per infusione).

I medicinali per uso orale a base di fosfomicina possono essere acquistati dietro presentazione di ricetta medica ripetibile (RR); tuttavia, essendo classificati come farmaci di fascia A, il loro costo può essere rimborsato dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN), interamente o parzialmente, a seconda dei casi (può essere necessario corrispondere un ticket). I medicinali per uso endovenoso a base di fosfomicina, invece, sono destinati all'uso ospedaliero (OSP - fascia H).

Esempi di medicinali contenenti Fosfomicina